Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранной алкогольной продукции
Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранной алкогольной продукции. Как пишет РБК в статье «Вино не для нашего стола», в ведомстве считают, что нужно дополнить перечень иностранных продуктов, закупки которых для госнужд ограничены, винами.
Комментарии4
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vasyakirin 13 сентября 2018 | 18:28
Госзакупки не в ведении Минсельхоза!
semia 13 сентября 2018 | 18:31
Все перекрутят и запретят импортный алкоголь.Как запретили сыр. В ответ качество отечественного алкоголя приблизится к качеству отечественного сыра,а цены вырастут в несколько раз!
sm59 13 сентября 2018 | 18:31
И презервативы для госнужд тоже надо ограничить.
Пусть отечественными пользуются ... на госслужбе.
post_v 13 сентября 2018 | 18:31
2014 год:
"…никто и не предполагал, что из 23 млн бутылок шампанского, которое производит "Абрау – Дюрсо", 2 млн – из собственного сырья, выращенного на своей территории, 4 млн бутылок – из винограда, выращенного на "тяжелых" землях в Тамани (некачественный продукт), а 17 млн бутылок под маркой Абрау – Дюрсо производится из виноматериала, завезенного из ЮАР…"
("Эксперты: винзавод "Абрау - Дюрсо" фактически лежит на боку")