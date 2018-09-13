Минсельхоз предлагает ограничить госзакупки иностранной алкогольной продукции. Как пишет РБК в статье «Вино не для нашего стола», в ведомстве считают, что нужно дополнить перечень иностранных продуктов, закупки которых для госнужд ограничены, винами.