Европейский союз в очередной раз продлит санкции в отношении России из-за отсутствия прогресса в регулировании ситуации на востоке Украины. На этом фоне суд ЕС отказал крупнейшим российским компаниям и банкам в отмене ограничительных мер, которые были введены еще в 2014 году.

В документах фигурирует Газпром-нефть, Сбербанк, Внешэкономбанк, а также Роснефть. В Сбербанке уже заявили, что разочарованы, продолжит отстаивать свои права и Роснефть, — о чем «Эху» сказал официальный представитель компании Михаил Леонтьев. По его словам, Роснефть никак не связана с политикой российского государства, поэтому на компанию не должны налагаться санкции за действия страны. Желание крупных российских компаний отменить наложенные на них санкции понятно, однако юридических оснований для этого нет, -сказал «Эху» бывший министр экономики Андрей Нечаев. По его словам, все эти компании, так или иначе, находятся под государственным контролем.