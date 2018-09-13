Путин: Вооруженные силы России должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников

Вооруженные силы России должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, — об этом перед участниками масштабных учений Восток-2018 заявил Владимир Путин. В маневрах участвуют военнослужащие армий Китая и Монголии. Это крупнейшие учения в нашей стране с 1981-го года.