Путин: Вооруженные силы России должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников
Вооруженные силы России должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, — об этом перед участниками масштабных учений Восток-2018 заявил Владимир Путин. В маневрах участвуют военнослужащие армий Китая и Монголии. Это крупнейшие учения в нашей стране с 1981-го года.
Комментарии5
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vasyakirin 13 сентября 2018 | 18:23
у путина зеркало перед картой или перед ликом?
danko1 13 сентября 2018 | 18:27
vasyakirin: У Путина помутнение рассудка.
Учения по численности в 3 раза превышают самые крупномасштабные учения в СССР в 1981 г.
На нас свыше 70 лет никто не нападает и не собирается, а он всё в войнушку играет, деньги, которых даже на пенсии нет, на ветер выкидывает.
sm59 13 сентября 2018 | 18:33
danko1: Вы ошибаетесь. Этих денег давно уже нет!!!
Но по тихому списать украденное очень удобно на крупномасштабных учениях.
lager23 13 сентября 2018 | 18:26
Страну нужно защищать от путинизма, он делает то, что врагам не под силу!
prade 13 сентября 2018 | 18:44
Вооруженные силы России должны уйти из Молдовы, Украины, Грузии и перестать участвовать в гражданской войне в Сирии.