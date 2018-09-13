Галерея на «Винзаводе» обратилась в полицию из-за погрома выставки «Небесный Иерусалим»
Галерея современного искусства на «Винзаводе» обратилась в полицию из-за погрома выставки «Небесный Иерусалим». Ущерб оценивается в 20 тысяч евро, — сообщил агентству «Москва» директор галереи Александр Шаров. Именно в такую сумму оцениваются украденные картины художника Василия Слонова. Он, кстати, также подал заявление, в котором просят принять меры к людям, которые пытались испортить его картины. Напомним, нападение было совершено минувшим вечером; в нем участвовали четверо мужчин и одна женщина. Утверждалось, что они участники движения СЕРБ.
Комментарии1
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gregor 13 сентября 2018 | 18:29
Галерея на «Винзаводе» обратилась в полицию из-за погрома выставки «Небесный Иерусалим»
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Полицейские заняты сейчас ..., они получают награды в Кремле , за то , что не мешали громить выставку .
Потом ..... после награждения ,придут ..и .... будут делать обыски у тех ,кто к ним обратился за помощью .