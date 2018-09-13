Участник Pussy Riot Петр Верзилов по-прежнему находится в тяжелом состоянии

По некоторым данным, его перевели в институт имени Склифосовского по настоянию родственников.

Петра Верзилова перевели из московской больницы имени Бахрушиных после того, как об этом попросила его мать. Она посчитала, что врачи, которые лечили ее сына это время, необъективны. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Верзилова госпитализировали в токсикореанимационное отделение вечером 11 сентября – через несколько часов после того, как он вместе со своей девушкой, участницей Pussy Riot Вероникой Никульшиной вышел из Басманного суда, где рассматривалось административное дело против нее. Вернувшись с заседания, Верзилов проспал два часа, потом они пошли гулять, но ему постепенно становилось все хуже и хуже, рассказала Никульшина «Эху».

Что именно произошло с активистом, пока неизвестно. По словам Никульшиной, врачам скорой помощи Верзилов говорил, что не принимал никаких веществ и ничего не ел. Она не исключает, что причиной резкого ухудшения состояния молодого человека могло стать «вмешательство извне».

Он отравился или мог быть отравлен лекарственными препаратами, например, холиноблокаторами, полагают врачи. Об этом «Медузе» рассказали близкие активиста. Сами они уверены «на тысячу процентов», цитирует их издание, что он не стал бы по своей воле ничего принимать. По словам близких Верзилова, он по-прежнему в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. На окружающих он пока может реагировать только движением глаз.

Напомним, что участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был одним из тех, кто в полицейской форме выбежал на поле финального матча Чемпионата мира по футболу в июле. Участники акции получили за нее по 15 суток ареста