Законопроект об уголовной ответственности работодателя за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Госдуме в первом чтении. Нарушителю грозит штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов. В документе дается определение предпенсионного возраста: он наступает за пять лет до того, как человек получает право на пенсию по старости. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уголовная ответственность будет применяться в крайнем случае. Проект закона поддержали фракции «Единой России», Справедливой России и ЛДПР.



Инициатива направлена на защиту интересов людей, которым до выхода на пенсию остается несколько лет, — сказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Введение уголовной ответственности для работодателей может ударить по обычным работникам, — предупреждал ранее глава РСПП Александр Шохин. По его словам, принимаемые меры не должны негативно влиять на ситуацию в целом.

Одобренная сегодня инициатива об уголовной ответственности может создать проблемы частному бизнесу, — сказал в эфире «Эха» предприниматель Евгений Чичваркин. По его словам, очень часто ограничения по возрасту связаны со спецификой работы.

Введение уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста не станет серьезной проблемой для бизнеса. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов. «Считать, что эта норма станет дыркой в заборе, через которую недобросовестные правоохранительные органы будут привлекать к ответственности добросовестных бизнесменов, я бы не стал. Тем более что и ответственность, предусмотренная статьей, — разумная», — сказал Климов. Как уточнил зампред комитета Госдумы, соответствующий законопроект – это «сигнал» обществу, что государство готово защищать его «интересы и права». Он добавил, что законопроект не нуждается в каких-либо изменениях или дополнениях.

Большинство людей, опрошенных корреспондентом «Эха» на улицах Москвы, считает, что введение уголовной ответственности для работодателей в рамках пенсионной реформы – это слишком суровая мера.