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Эксклюзив Эха 18:08, 13 сентября 2018

Законопроект об уголовной ответственности работодателя за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Госдуме

Законопроект об уголовной ответственности работодателя за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Госдуме в первом чтении. Нарушителю грозит штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов. В документе дается определение предпенсионного возраста: он наступает за пять лет до того, как человек получает право на пенсию по старости. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уголовная ответственность будет применяться в крайнем случае. Проект закона поддержали фракции «Единой России», Справедливой России и ЛДПР.

Инициатива направлена на защиту интересов людей, которым до выхода на пенсию остается несколько лет, — сказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Введение уголовной ответственности для работодателей может ударить по обычным работникам, — предупреждал ранее глава РСПП Александр Шохин. По его словам, принимаемые меры не должны негативно влиять на ситуацию в целом.

Одобренная сегодня инициатива об уголовной ответственности может создать проблемы частному бизнесу, — сказал в эфире «Эха» предприниматель Евгений Чичваркин. По его словам, очень часто ограничения по возрасту связаны со спецификой работы.

Введение уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста не станет серьезной проблемой для бизнеса. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов. «Считать, что эта норма станет дыркой в заборе, через которую недобросовестные правоохранительные органы будут привлекать к ответственности добросовестных бизнесменов, я бы не стал. Тем более что и ответственность, предусмотренная статьей, — разумная», — сказал Климов. Как уточнил зампред комитета Госдумы, соответствующий законопроект – это «сигнал» обществу, что государство готово защищать его «интересы и права». Он добавил, что законопроект не нуждается в каких-либо изменениях или дополнениях.

Большинство людей, опрошенных корреспондентом «Эха» на улицах Москвы, считает, что введение уголовной ответственности для работодателей в рамках пенсионной реформы – это слишком суровая мера.

Комментарии

6

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doomandgloom 13 сентября 2018 | 18:19

Началось всё с увеличением пенсосроков!

viliv1 13 сентября 2018 | 18:22

Сколько же теперь еще даже не пожилых людей окажется на улице?!!!!

yuriyp 13 сентября 2018 | 18:23

Отказ в приеме на работу либо увольнении будет оформлен вовсе не "предпенсионным статусом" работника: найдется масса причин для такого решения, вовсе не связанных с возрастом. Более того, предприниматели, учитывая возможные будущие проблемы, еще более внимания будут обращать на возраст претендентов. На фиг им лишние проблемы, их и так хватает. Так что результат такой "заботы" будет прямо противоположенный.

not_old_teacher 13 сентября 2018 | 18:25

На каждую тупую инициативу найдется выход. Теперь под ударом люди пред пред пенсионного возраста. Теперь не станут принимать , станут увольнять уже не с 55, а с 50 лет. ДЕБИЛЫ мля.. НУ ПОСТО КТО ЗА НИХ ГОЛОСОВАЛ? ВЫ В ОТВЕТЕ!!!

josephine 13 сентября 2018 | 18:28

Круто! Теперь будут выгонять гораздо раньше...

bazilgu 13 сентября 2018 | 18:34

А кто-то ожидал разумных действий от наших доблестных думцев?!

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