Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к отравлению Скрипалей
Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Баширов заявили телеканалу RT, что это их настоящие имена и подтвердили, что это именно они на фотографиях и видео. Мужчины отрицают что являются сотрудниками ГРУ и причастны к инциденту в Солсбери.
В Англию по словам Петрова и Боширова они поехали как туристы. Поездка не была деловой, уверяют мужчины. Хотя позже один из них, Александр Петров, обмолвится: в разные страны Европы они в основном «ездили по бизнесу». В Британии сначала хотели поехать «оторваться» в Лондоне, а Солсбери решили посетить по совету друзей, чтобы посмотреть на кафедральный собор. Знаменитый не только во всей Европе, но и мире, уточняет Боширов. В Солсбери ездили дважды поскольку сначала был мощный снегопад, а на следующий день всё растаяло, рассказал Петров главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.
При этом в словах обоих мужчин, которых прокуратура Британии обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заметны противоречия. Они говорят об экономии средств в Британии, жили в одном номере. Хотя в том же интервью называют себя предпринимателями средней руки, рассказывают о бизнесе, связанном с фитнесс-индустрией, о праздновании в Швейцарии прошлого нового года. Не отрицают, что много раз бывали в разных странах Европы. Бизнесмены и вдруг экономия средств. Вот как пытается пояснить это Боширов в интервью телеканалу.
Петров и Боширов повсюду путешествуют вместе, но на вопрос почему просят не вмешиваться в их личную жизнь. Оба мужчины также утверждают, что не привозили в Великобританию ни отравляющей жидкости, ни женских духов. Нормальным мужикам возить женские духи это не глупо, задаётся вопросом Боширов. Причастность к делу Скрипалей оба называют бредом и фатальным совпадением. И уверяют, что ничего не знали о бывшем полковнике ГРУ пока в СМИ не появились их фотографии как подозреваемых в отравлении. Собеседники Симоньян выразили надежду, что Лондон найдет тех, кто причастен к отравлению, а перед ними извинится.
МИД Великобритании назвал лживым интервью Петрова и Боширова телеканалу RT. Главный редактор RT Маргарита Симоньян говорит, что Петров и Боширов ответили на все ее вопросы относительно событий в Солсбери, а верить им или нет – будут решать зрители. «Они сказали, что не хотели бы показывать и рассказывать ничего, что могло бы помочь прессе и дальше копать», — сказала Симоньян. Со ссылкой на Петрова и Боширова, главред RT добавила, что мужчины «очень боятся, что кто-то начнет сейчас выискивать» о них личную информацию, в частности, место жительства, учебы, семья и т.д. «Они хотят, чтобы вся эта история закончилась на этом и к их персонам впредь внимания не было», — отметила Симоньян.
Россия только запутывает тему Скрипалей и предоставляет очередную ложь, – так на интервью Петрова и Боширова отреагировали в МИДе Великобритании. Там говорят, что эти люди состоят в российской разведке, которые использовали на улицах британского города чрезвычайно токсичное, незаконное химическое оружие. В Лондоне напоминают, что Петрова и Боширова, как главных подозреваемых в отравлении, идентифицировали полиция и королевская прокурорская служба.
У британских властей нет оснований обвинять Петрова и Боширова во лжи, — ответила в свою очередь официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Также она, кроме того, обвинила во лжи британцев, которые утверждают, что Петров и Боширов – это вымышленные имена.
Интервью Петрова и Боширова телеканалу RT – это часть плана российских властей, — считает политолог Глеб Павловский. Он уверен, что сказанное Петровым и Бошировым вряд ли сильно повлияет на ситуацию.
Комментарии37
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pyco_mypucmo 13 сентября 2018 | 18:08
россия, россия... до чего ты, плятьть, докатилась!.. что в тебе не фейк осталось?.. подсадил жешь тебе Боря на хребет урку плешивого.
vasyakirin 13 сентября 2018 | 18:10
pyco_mypucmo: А чо, РФ уже отказала в выдаче подозреваемых британской стороне?
parasuk_ 13 сентября 2018 | 18:15
vasyakirin: Откажет. Обычно государства не выдают своих граждан. Впрочем, никто не мешает английским следователям приехать и допросить их
sinoptik2016 13 сентября 2018 | 18:22
Симоньян: Вы работаете в ГРУ?
Петров, Боширов: НЕТ
КАКИЕ ВАМ ЕЩЕ НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЕЗА МЭЙ ???
parasuk_ 13 сентября 2018 | 18:26
sinoptik2016: Строго говоря, а какие есть доказательства, что они сотрудники гру?
danko1 13 сентября 2018 | 18:23
Сегодняшнее интервью, в котором "туристы" отрицали свою вину, больше на признание вины и выполнение задания было похоже.
Плохо подготовились.
igorkot____1 13 сентября 2018 | 18:24
Это ж гадо таких кретинов показать всему миру:
— Ну там есть, эээ, этот знаменитый собор... Солберецкий собор!
Ну не болваны ли.))))))
polikarpich 13 сентября 2018 | 18:28
igorkot____1: Ага! Люберецкий!
:-)
agriment 13 сентября 2018 | 18:36
igorkot____1:18:24 "Солберецкий собор!
Ну не болваны ли.))))))"
-Если бы любовались Солсберийским собором, то не
перепутали бы, там на Соборе чётко написано, правда на ангЛицком....
kottigr1 13 сентября 2018 | 18:11
pyco_mypucmo: Странно было бы если бы "чистильщики" ГРУ вот так взяли и рассказали.. пароли, явки, цели операций.
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:12
Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к отравлению Скрипалей, а также поведали, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе
kottigr1 13 сентября 2018 | 18:18
tvitov66: Во всем виновата российская коррупция.. Вот наверняка киллерам, что бы не привлекать внимание, ГРУ выделило деньги на долгосрочную съемную квартиру, такси, рестораны, музеи, магазины, несколько комплектов новой одежды, что бы запутать следы..
А по факту что ?
Один дешевый номер в отеле на двоих, пара кроссовок и билеты на электричку..
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:24
kottigr1: да товарищ прапорщик даже фотоаппарат пропил, а какой-такой турист без фотоаппарата?
jjuddgge_ddrredd 13 сентября 2018 | 18:11
Путя вчера сказал, что эти отравители -обычные рабочие парни, скромные и работящие и никакого криминала...хе-хе
Вывешиваю вчера написанный Мой коммент, на "Бис" Хотя этот коммент был по теме Скрипалей, но то же самое можно и написать по любой теме, в которой высказывается Путя. Ибо эти все его высказывания в последнее время вызывают недоумение
Enjoy:
Не знаю, но по-Моему, это даже не смешно.
Путя давно в астрале, это всем известно, но что-то он каждый раз всё глупее и глупее выглядит. Раньше например Человеком Года признавался, неоднократно, или Самым Влиятельным Человеком в Мире (журнал Time)
Сейчас же может номинироваться разве что на номинацию "Самый унылый клоун Года".
АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...
ЗЫ. Захарова - позор МИДа, эх Лавров, Лавров, карьерный дипломат, солидный и с хорошо поставленной речью Министр. А кругом - одни "Дебилы, бля"(с) Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
Хе-хе или ха-ха-ха...
neyexo 13 сентября 2018 | 18:09
Доказать, что фамилии не вымышленные, можно только предъявив свидетельства о рождении родителей, бабушек и т.д.
vasyakirin 13 сентября 2018 | 18:13
neyexo: Какие проблемы, щас ГРУ позвонит и Гознак свеженькие доставит до седьмого колена....
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:15
neyexo: да где же вам ФСБ такие старые подлинные бланки достанет? "Вы даёте нереальные планы"(с)
equus 13 сентября 2018 | 18:22
neyexo:
Нужны не свидетельства, а свидетели...
В прочем, кто поручится за подлинность как тех, так и других..??
gvs 13 сентября 2018 | 18:11
Как туристы они явно оказались НОВИЧКИ )))
equus 13 сентября 2018 | 18:15
gvs:
Хороший каламбур!..
;-))
pravdatut 13 сентября 2018 | 18:13
Московию отмывал Хрущев после сталина, после Брежнева-Горбачев, после Путина Московию будет отмывать Навальный.
rsilk 13 сентября 2018 | 18:13
Лучше бы их не показывали, меньше бы позора было бы. Теперь точно свои закопают.
neyexo 13 сентября 2018 | 18:13
Говорят, номера их паспортов отличаются на единицу.
piterrr 13 сентября 2018 | 18:15
Ага!...Всё Правительство её Величества все мудаки!...Одна из лучших разведок мира МИ-6 и весь Скотланд Ярд тоже мудаки!..А мы, "торчащее" на коксе гэбистское PR-агентство "мид рф", два узколобых ушлёпка и армянское рыло гэбистской прошмандовки симоньян всех умнее и испражняемся только "правдой" и одной только "правдой"!...Точно в соответствии с чекистской методичкой гэбистской швали из питерской подворотни!
zibex 13 сентября 2018 | 18:16
"А.Петров: А 4-го числа мы вернулись ... и решили завершить это дело.
М.Симоньян: Завершить это дело – это какое дело?
А.Петров: Посетить эти… достопримечательности."
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:27
zibex: да и с обувью лажа - она им показывает скриншот обрезанный по колено, а он про траты на новые ботинки - небось в непредвиденные расходы записал
plank1957 13 сентября 2018 | 18:18
Если они такие правильные, то что же они боятся Британии? Им РФ надо опасаться куда больше, ведь они наступили на мозоль Путину, а это чревато последствиями.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 18:19
От лица всего мирового цивилизованного сообщества требую от властей Британии в полном составе уйти со своих постов, и выплатить России компенсацию за разрушенные судьбы подозреваемых и необоснованные обвинения 100 триллионов евро!
polikarpich 13 сентября 2018 | 18:31
unprejudiced: Ничего не треснет? :-)
Лучше скажи, когда ваш "вошдь и учитель" вот это всё затевал, неужели он не понимал, что его престарелую гузку просто порвут на британский флаг?
Или покрасоваться крутизной настолько хотел?
vedma2017 13 сентября 2018 | 18:43
polikarpich:
Он думал только о крутизне своей престарелой гузки.
seva1223 13 сентября 2018 | 18:20
А как же факт совместного проживания? Тема не раскрыта!
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:30
seva1223: а на счет "спортивного питания"? Это сколько надо этого помета барыжить, что бы по заграницам рассекать? Сразу видно что товарищ полковник в молодости герболайфом приторговывал
agriment 13 сентября 2018 | 18:22
"Россияне утверждают, что не являются сотрудниками ГРУ, при этом они действительно побывали в Солсбери в качестве туристов…"
-Эти "россияне"может и не являются сотрудниками ГРУ, а просто актёры с погорелого театра.
Могли бы их получше загримировать. Совсем не похожи на фото тех, что из Лондона.
polikarpich 13 сентября 2018 | 18:26
agriment: Я вот тоже не пойму, зачем я вот это всё целых 25 минут смотрел? Информативность всего этого - ноль целых хрен десятых.
Изобразили из себя то ли коммерсов, то ли неразлучных влюблённых, типа всё объяснили. И вот этому всему мы должны почему-то верить?
Точно также там могли и Сигал с Депардье сидеть, загримированные под Чичикова с Собакевичем и интервью давать.
Вот если бы Викторию Скрипаль вытянуть "за ушко, да на солнышко", то, наверняка, очень много всплыло бы интересного. Здесь, в России, это дохлый номер, конечно.
Ещё не все забыли, наверное, Игоря Вострикова с Кемерово и его поистине чудесные метаморфозы?
agriment 13 сентября 2018 | 18:28
agriment: скулы у Башарова выдают и мочки уха у Петрова совершенно не совпадают, а так не должно быть.....
agriment 13 сентября 2018 | 18:30
agriment: скулы у Боширова - сорри.
nkale 13 сентября 2018 | 18:34
У нас один такой "турист" уже давно думским мандатом прикрывается... после "турпоездки в Лондон", говорит: "... всю жЫсть мечтал БигБен посмотреть..."