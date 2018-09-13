Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к отравлению Скрипалей

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Баширов заявили телеканалу RT, что это их настоящие имена и подтвердили, что это именно они на фотографиях и видео. Мужчины отрицают что являются сотрудниками ГРУ и причастны к инциденту в Солсбери.

В Англию по словам Петрова и Боширова они поехали как туристы. Поездка не была деловой, уверяют мужчины. Хотя позже один из них, Александр Петров, обмолвится: в разные страны Европы они в основном «ездили по бизнесу». В Британии сначала хотели поехать «оторваться» в Лондоне, а Солсбери решили посетить по совету друзей, чтобы посмотреть на кафедральный собор. Знаменитый не только во всей Европе, но и мире, уточняет Боширов. В Солсбери ездили дважды поскольку сначала был мощный снегопад, а на следующий день всё растаяло, рассказал Петров главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

При этом в словах обоих мужчин, которых прокуратура Британии обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заметны противоречия. Они говорят об экономии средств в Британии, жили в одном номере. Хотя в том же интервью называют себя предпринимателями средней руки, рассказывают о бизнесе, связанном с фитнесс-индустрией, о праздновании в Швейцарии прошлого нового года. Не отрицают, что много раз бывали в разных странах Европы. Бизнесмены и вдруг экономия средств. Вот как пытается пояснить это Боширов в интервью телеканалу.

Петров и Боширов повсюду путешествуют вместе, но на вопрос почему просят не вмешиваться в их личную жизнь. Оба мужчины также утверждают, что не привозили в Великобританию ни отравляющей жидкости, ни женских духов. Нормальным мужикам возить женские духи это не глупо, задаётся вопросом Боширов. Причастность к делу Скрипалей оба называют бредом и фатальным совпадением. И уверяют, что ничего не знали о бывшем полковнике ГРУ пока в СМИ не появились их фотографии как подозреваемых в отравлении. Собеседники Симоньян выразили надежду, что Лондон найдет тех, кто причастен к отравлению, а перед ними извинится.

МИД Великобритании назвал лживым интервью Петрова и Боширова телеканалу RT. Главный редактор RT Маргарита Симоньян говорит, что Петров и Боширов ответили на все ее вопросы относительно событий в Солсбери, а верить им или нет – будут решать зрители. «Они сказали, что не хотели бы показывать и рассказывать ничего, что могло бы помочь прессе и дальше копать», — сказала Симоньян. Со ссылкой на Петрова и Боширова, главред RT добавила, что мужчины «очень боятся, что кто-то начнет сейчас выискивать» о них личную информацию, в частности, место жительства, учебы, семья и т.д. «Они хотят, чтобы вся эта история закончилась на этом и к их персонам впредь внимания не было», — отметила Симоньян.

Россия только запутывает тему Скрипалей и предоставляет очередную ложь, – так на интервью Петрова и Боширова отреагировали в МИДе Великобритании. Там говорят, что эти люди состоят в российской разведке, которые использовали на улицах британского города чрезвычайно токсичное, незаконное химическое оружие. В Лондоне напоминают, что Петрова и Боширова, как главных подозреваемых в отравлении, идентифицировали полиция и королевская прокурорская служба.

У британских властей нет оснований обвинять Петрова и Боширова во лжи, — ответила в свою очередь официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Также она, кроме того, обвинила во лжи британцев, которые утверждают, что Петров и Боширов – это вымышленные имена.

Интервью Петрова и Боширова телеканалу RT – это часть плана российских властей, — считает политолог Глеб Павловский. Он уверен, что сказанное Петровым и Бошировым вряд ли сильно повлияет на ситуацию.