В Госдуме предложили фиксировать заключения договоров ОСАГО на видео
Как пишет РБК, этот вопрос обсуждали еще в середине сентября на парламентских слушаниях. В думском комитете по финансовому рынку отметили, что получают сигналы о проблемах с оформлением полисов. Страховые агенты не выдают их под разными предлогами – например, сначала требуют застраховать свои жизнь и здоровье. Инициативу поддержали в Центробанке.
В свою очередь Российский союз автостраховщиков утверждает, что по статистике количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при продаже ОСАГО стремится к нулю.
Комментарии3
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vasyakirin 13 сентября 2018 | 17:35
самое главное четко зафиксировать номер банковской карты и вводимый пин!
jblack2 13 сентября 2018 | 17:40
Эх, было время, когда купцы заключали между собой даже крупные сделки устно - просто ударяя по рукам!
Кто обманет, с тем дел больше иметь не станут...
peresvet73 13 сентября 2018 | 18:12
//В ГД предложили фиксировать на видео собеседование работодателя с предпенсионерами//