В Госдуме предложили фиксировать заключения договоров ОСАГО на видео

Как пишет РБК, этот вопрос обсуждали еще в середине сентября на парламентских слушаниях. В думском комитете по финансовому рынку отметили, что получают сигналы о проблемах с оформлением полисов. Страховые агенты не выдают их под разными предлогами – например, сначала требуют застраховать свои жизнь и здоровье. Инициативу поддержали в Центробанке.

В свою очередь Российский союз автостраховщиков утверждает, что по статистике количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при продаже ОСАГО стремится к нулю.