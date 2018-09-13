Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет
Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет. Кроме того, оппозиционер не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции. В суде отметили, что Удальцов, имея непогашенную судимость, дважды был привлечен к административной ответственности из-за нарушения порядка проведения митингов.
В последний раз координатору «Левого фронта» назначили 30 суток ареста. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста против этого решения и повышения пенсионного возраста. Оппозиционера уже дважды госпитализировали. Однако он продолжает отказываться от пищи.
Комментарии9
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sergo_25_26 13 сентября 2018 | 17:37
пусть еще классиков коммунизма штудирует 3 годика.
dwon 13 сентября 2018 | 17:41
Спасибо, что хоть на унитаз не запретил ходить в течение 3-х лет. А мог бы.
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:19
dwon: ему только в общественный туалет низя, ибо зачтут за участие в массовом мероприятии, а в одинарную кабинку зя
nemes 13 сентября 2018 | 17:44
А что власть дольше не протянет?
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:21
nemes: не мешайте им мечтать, а то заранее разлетятся - фиг поймаешь!
patlik 13 сентября 2018 | 18:03
То есть Удальцову теперь и на День побед 9 мая не выйти? Судья этот праздник приватизировал? А день города?
marek 13 сентября 2018 | 18:11
А на каком основании запрет..?
unprejudiced 13 сентября 2018 | 18:16
marek: В суде отметили, что Удальцов, имея непогашенную судимость, дважды был привлечен к административной ответственности из-за нарушения порядка проведения митингов.
Антисоциальное поведение
timbuktu 13 сентября 2018 | 18:35
а ведь он ,вроде бы,не возражал,что крым - наш