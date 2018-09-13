Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет. Кроме того, оппозиционер не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции. В суде отметили, что Удальцов, имея непогашенную судимость, дважды был привлечен к административной ответственности из-за нарушения порядка проведения митингов.

В последний раз координатору «Левого фронта» назначили 30 суток ареста. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста против этого решения и повышения пенсионного возраста. Оппозиционера уже дважды госпитализировали. Однако он продолжает отказываться от пищи.