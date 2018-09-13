Российский МИД обвинил Лондон во вранье в связи с делом об отравлении Скрипалей
Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Британия заявляла о том, что имена подозреваемых в отравлении вымышленные, тогда как сами мужчины в интервью телеканалу RT утверждают, что их действительно зовут Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне также отвергли свою причастность к ГРУ и сказали, что посетили Великобританию с туристическими целями.
Комментарии48
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pravdatut 13 сентября 2018 | 18:00
Московию отмывал Хрущев после сталина, после Брежнева-Горбачев, после Путина Московию будет отмывать Навальный.
venq 13 сентября 2018 | 18:07
pravdatut: он, вроде, адекватный 100%-ой дури от него ни разу ещё не слышал. :D
bigmaikl 13 сентября 2018 | 18:03
Вранье МИДа всем видно!
sim202_ 13 сентября 2018 | 18:03
Рафик не уиноват!
Он сам сказал!!!
alex_sionist 13 сентября 2018 | 18:08
Маша Вы выглядели нпьющей женщиной и тут такое.
Как говорит один медийный эмбицил "звезда в шоке"
polikarpich 13 сентября 2018 | 18:11
Я вот тоже не пойму, зачем я вот это всё целых 25 минут смотрел? Информативность всего этого - ноль целых хрен десятых.
Изобразили из себя то ли коммерсов, то ли неразлучных влюблённых, типа всё объяснили. И вот этому всему мы должны почему-то верить?
Точно также там могли и Сигал с Депардье сидеть, загримированные под Чичикова с Собакевичем и интервью давать.
Вот если бы Викторию Скрипаль вытянуть "за ушко, да на солнышко", то, наверняка, очень много всплыло бы интересного. Здесь, в России, это дохлый номер, конечно.
Ещё не все забыли, наверное, Игоря Вострикова с Кемерово и его поистине чудесные метаморфозы?