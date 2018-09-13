Российский МИД обвинил Лондон во вранье в связи с делом об отравлении Скрипалей

Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Британия заявляла о том, что имена подозреваемых в отравлении вымышленные, тогда как сами мужчины в интервью телеканалу RT утверждают, что их действительно зовут Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне также отвергли свою причастность к ГРУ и сказали, что посетили Великобританию с туристическими целями.