Захарова: У Лондона не было никаких оснований называть лживым сегодняшнее интервью Петрова и Боширова

У Лондона не было никаких оснований называть лживым сегодняшнее интервью Петрова и Боширова. Так считает представитель российского МИДа Мария Захарова.

Сами Боширов и Петров в интервью телеканалу RT сказали, что посетили Великобританию с туристическими целями. Они также опровергли информацию о том, что у них был флакон женских духов, в котором содержалось отравляющее вещество.