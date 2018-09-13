Захарова: У Лондона не было никаких оснований называть лживым сегодняшнее интервью Петрова и Боширова
У Лондона не было никаких оснований называть лживым сегодняшнее интервью Петрова и Боширова. Так считает представитель российского МИДа Мария Захарова.
Сами Боширов и Петров в интервью телеканалу RT сказали, что посетили Великобританию с туристическими целями. Они также опровергли информацию о том, что у них был флакон женских духов, в котором содержалось отравляющее вещество.
Комментарии19
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post_v 13 сентября 2018 | 17:07
Просто удивительно – Викторию Скрипаль и Марию Захарову не различить ни по голосу, ни по лексике!
ajsenev 13 сентября 2018 | 17:10
Убогий спектакль, на уровне школьной самодеятельности.
jjuddgge_ddrredd 13 сентября 2018 | 17:10
Путя вчера сказал, что эти отравители -обычные рабочие парни, скромные и работящие и никакого криминала...хе-хе
Вывешиваю вчера написанный Мой коммент, на "Бис" Хотя этот коммент был по теме Скрипалей, но то же самое можно и написать по любой теме, в которой высказывается Путя. Ибо эти все его высказывания в последнее время вызывают недоумение
Enjoy:
Не знаю, но по-Моему, это даже не смешно.
Путя давно в астрале, это всем известно, но что-то он каждый раз всё глупее и глупее выглядит. Раньше например Человеком Года признавался, неоднократно, или Самым Влиятельным Человеком в Мире (журнал Time)
Сейчас же может номинироваться разве что на номинацию "Самый унылый клоун Года".
АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...
ЗЫ. Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
sumars 13 сентября 2018 | 17:12
post_v: Маньке хоть ссы в глаза, а с пути не собьешь))
vavylo 13 сентября 2018 | 17:12
Посмотрел интервью, этих, которые... Если не придираться, то нормально... Сойдет!))
Йо!
danko1 13 сентября 2018 | 17:13
post_v: Конечно, то, что шпарили по справочнику, рассказывая о достопримечательностях, не показав даже фото, то, что проговорились, что им дело надо было закончить 4-го числа, это так убеждает в их невиновности.
Как и то, что не рассказали ни о бизнесе, ни об окружении, ни о том почему им понадобились билеты обратные на разные рейсы, очень убедило в их невиновности.
Да и сама Захарова очень была убедительна, запрашивая паспортные данные на них у англичан.
meteor1908 13 сентября 2018 | 17:08
Ну кто ж не помнит фильм "ТАСС уполномочен заявить"? Там вместо шпиона Дубова на "смотрины" с американским резидентом поехал загримированный сотрудник КГБ. Уже в 80-е годы это было не проблемой для СССР.
Кстати, история Трианона имела реальную основу.
equus 13 сентября 2018 | 17:10
Ну, раз сами сказали, значит, так оно и было...
;-)
eduard53 13 сентября 2018 | 17:10
Ну хоть бы денёк, что ли, охолонула-заткнулась после такой всемирной срамоты ...
jetsam 13 сентября 2018 | 17:12
надо же.
какая, сцука смела называть лживой историю распятого мальчика?
какая, сцука смела называть лживой историю карлоса про летчика волошина?
какая, сцука смела называть лживой спутниковый снимок 800метрового Су?
действительно....
все честно.
они ушли в сторону моря(с)
compare 13 сентября 2018 | 17:12
и более того,не было никаких оснований считать эту постановку-правдивой...к сожалению,это так. кто решил,что в Британии-одни дебилы?
stichirichi 13 сентября 2018 | 17:12
Кто бы сомневался...Ожидать чего-то другого от Марии, к сожалению, не приходиться...
...Что!? У Вас доказательства!? - фигня все Ваши доказательства...вон интервью дали..всё, пока, мы не причем и не говорите ерунды!!...
seryj_wolk 13 сентября 2018 | 17:14
Еще недавно эти двое для Захаровой не существовали. Вся эта история настолько переполнена рфской ложью, что поверить этим квазитуристам нет никакой возможности. Поехали отрываться и не отрывались. Ехали смотреть собор, нет ни селфи, ни фото с камер слежения, то им снег мешал, то еще что-то. Паспортов даже Маргоше не предъявили, не то, что общественности. Покупку нескольких билетов не разъяснили. Вранье.
vlabumur 13 сентября 2018 | 17:15
Люди Солиберский храм смотрели.
Они же - ети твою мать,духовные.Скрепы,блин.
kunst54 13 сентября 2018 | 17:16
Удивительно, что время самого интервью никого из МИД и из ФСБ не было рядом. И что эта двоица пришла к Симоньян после скромного телефонного звонка. Не может этого быть! А теперь Захарова вдруг сразу же тут как тут, будто поджидала.
old_snaker 13 сентября 2018 | 17:17
Захарова: У Лондона не было никаких оснований называть лживым сегодняшнее интервью Петрова и Боширова
У меня нет никаких оснований доверять Малинке Захаровой, я называю ее лживой ш....кой
asaw 13 сентября 2018 | 17:17
Любопытно наблюдать, как представители российского государства, которое, якобы, "ни при чем", наперебой бросаются отмазывать этих двоих "бизнесменов".
dvdd 13 сентября 2018 | 17:18
На нет и суда нет. Расходимся.
eduard1958 13 сентября 2018 | 17:19
Англичане вообще берегов уже не видят. Они так,чего доброго, могут и Марию Захарову,совесть российского МИДа, обвинить во лжи!