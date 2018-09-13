Роскосмос и NASA договорились не комментировать причины ЧП на МКС до окончания расследования

Это обсудили главы организаций в ходе телефонного разговора, — сообщает «Интерфакс». Стороны договорились о тесном сотрудничестве экспертов по выяснению и ликвидации причин утечки воздуха.

В конце августа на корабле «Союз» стало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и закрыли его герметиком. Как пишет «Коммерсантъ», комиссия, расследующая инцидент, заподозрила в причастности к повреждениям американских астронавтов. Якобы они намеренно просверлили отверстие дрелью, чтобы добиться досрочной отправки корабля на Землю из-за болезни одного из своих коллег.