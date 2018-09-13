Роскосмос и NASA договорились не комментировать причины ЧП на МКС до окончания расследования
Это обсудили главы организаций в ходе телефонного разговора, — сообщает «Интерфакс». Стороны договорились о тесном сотрудничестве экспертов по выяснению и ликвидации причин утечки воздуха.
В конце августа на корабле «Союз» стало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и закрыли его герметиком. Как пишет «Коммерсантъ», комиссия, расследующая инцидент, заподозрила в причастности к повреждениям американских астронавтов. Якобы они намеренно просверлили отверстие дрелью, чтобы добиться досрочной отправки корабля на Землю из-за болезни одного из своих коллег.
Комментарии3
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astet 13 сентября 2018 | 17:13
А чего расследовать-то?!
Рогозин же ясно сказал,
что злобные пиндосы
скрытно пронесли на МКС
полуметровое сверло,
чтобы нагадить делу великого Путина!
jetsam 13 сентября 2018 | 17:14
а кто извиняться перед америкосами будет?
хряк свой галстук не съест - жмотится...
grazschdanin 13 сентября 2018 | 17:15
Наса просит не показывать дебильность своих космонавтов?