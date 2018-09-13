Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста. За это руководители компаний могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей или привлечены к обязательным работам. Инициатива должна защитить интересы людей, которым до выхода на пенсию остается всего несколько лет, — сказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Законопроект, который в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин, поддержали все фракции, кроме КПРФ.