В Госдуме предложили упразднить комиссию по контролю за доходами депутатов

Ее возглавляет Наталья Поклонская. По данным «Интерфакса», она будет объединена с комиссией по этике. Кто ее возглавит, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о планах «Единой России» сместить Поклонскую с должности зам.главы другого комитета – по безопасности и противодействию коррупции. Это произошло из-за того, что она голосовала против повышения пенсионного возраста.

Через несколько часов после сообщения Интерфакса Поклонская объявила о проверке пяти депутатов в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.