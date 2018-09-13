В Госдуме предложили упразднить комиссию по контролю за доходами депутатов
Ее возглавляет Наталья Поклонская. По данным «Интерфакса», она будет объединена с комиссией по этике. Кто ее возглавит, пока неизвестно.
Ранее сообщалось о планах «Единой России» сместить Поклонскую с должности зам.главы другого комитета – по безопасности и противодействию коррупции. Это произошло из-за того, что она голосовала против повышения пенсионного возраста.
Через несколько часов после сообщения Интерфакса Поклонская объявила о проверке пяти депутатов в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции.
Комментарии3
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sadda 13 сентября 2018 | 17:10
"Через несколько часов после сообщения Интерфакса Поклонская объявила о проверке пяти депутатов в связи с возможным нарушением закона о противодействии коррупции"
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А чего только сейчас Няшка решила кого-то проверить? а до этого несколько лет чем занималась?
avk7874 13 сентября 2018 | 17:13
Ну наконец то, а то смешно, среди депутатов расходов нет.
eduard53 13 сентября 2018 | 17:18
Чего мелочиться с какой-то одной думской комиссией? Мож сразу всю госдуму упразднить?