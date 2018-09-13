Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов мог отравиться лекарствами

Как сообщает BBC, к этой версии склоняются врачи, которые сейчас делают расширенные анализы. Его мать при этом утверждает, что сам он не мог принимать препараты. Медики считают, что через три-четыре дня издатель «Медиазоны» выйдет из тяжелого состояния.

Верзилов попал в реанимацию вчера. По словам его девушки, вечером того дня у него начало пропадать зрение, затем речь и способность передвигаться. После этого мужчину положили в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Москве.