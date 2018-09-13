Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов мог отравиться лекарствами
Как сообщает BBC, к этой версии склоняются врачи, которые сейчас делают расширенные анализы. Его мать при этом утверждает, что сам он не мог принимать препараты. Медики считают, что через три-четыре дня издатель «Медиазоны» выйдет из тяжелого состояния.
Верзилов попал в реанимацию вчера. По словам его девушки, вечером того дня у него начало пропадать зрение, затем речь и способность передвигаться. После этого мужчину положили в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Москве.
Комментарии7
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abuvgrobu 13 сентября 2018 | 16:37
Обнаркошился, крысёныш..
pretorianec 13 сентября 2018 | 16:43
Интересно, а не заходили ли намедни в ту аптеку, где Петя покупал лекарства, г-да Петров и Боширов, ну или их "компаньоны"?... Тогда это проясняет ситуацию...
alexsokoll 13 сентября 2018 | 16:57
Только сели
Выпить спирт палёный
Появился
Чёрт зелёный.
Все эти бездельники, наркоманы, гомосексуалисты, лесбиянки, алкоголики из антироссийской общины болотной вызывают только отвращение
lion64__2 13 сентября 2018 | 16:46
Передозировка произошла?
vladimir1_57 13 сентября 2018 | 16:46
BBC сказало, что на упаковке написано - Novichok? ))
jblack2 13 сентября 2018 | 17:07
Кокаин век назад продавали в аптеках как лекарство...
grazschdanin 13 сентября 2018 | 17:13
Что же это за таблетки такие, от которых зрение пропадает? И что, никто не знает, что он принимал? Ни его очередная "жена"? Ничего не видала?