Центризбирком не имеет претензий к компании Google из-за размещения политической рекламы

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам члена ЦИК, американская компания исполняет законодательство в полном объеме и реагирует на предупреждения адекватно. Google прекратил распространять рекламные ролики Алексея Навального, посвященные митингам против пенсионной реформы. Это было сделано по требованию российских властей. Ведомство указало на то, что в «день тишины» перед выборами такие ролики транслировать нельзя. В свою очередь оппозиционер указал на то, что видео не являлось агитацией.