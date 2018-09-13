Z Архив новостей новости
5 0 6 16
16:31, 13 сентября 2018

Центризбирком не имеет претензий к компании Google из-за размещения политической рекламы

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам члена ЦИК, американская компания исполняет законодательство в полном объеме и реагирует на предупреждения адекватно. Google прекратил распространять рекламные ролики Алексея Навального, посвященные митингам против пенсионной реформы. Это было сделано по требованию российских властей. Ведомство указало на то, что в «день тишины» перед выборами такие ролики транслировать нельзя. В свою очередь оппозиционер указал на то, что видео не являлось агитацией.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Новости

Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым Лондон обвиняет их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 110 6 8675
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 286 6 44627 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 142 6 13394 09:59
Kармия, путин, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 238 6 23535 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 153 6 15878 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 187 6 19836 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14695 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 105 6 12412 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7951 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8926 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1522 6 193205 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Они сильно нервничали и потели Кто они, что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. Постаралась задать им максимально те вопросы, которые волнуют общественность…

5 84 6 10821 15:13
Kскрипаль, великобритания, спецслужбы, рф, мнения
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Об этом они заявили в интервью телеканалу RT…

5 71 6 9524
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11148 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

+ Совбез ООН: обсуждение новых данных по делу Скрипалей Совбез ООН: обсуждение новых данных по делу Скрипалей На этой встрече настоял Лондон…

5 174 6 40513 06.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, оон, видео, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36204 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что Петров и Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-нибудь другому///

5 105 6 38561
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 221 6 171561 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 53 6 15064 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 284 6 416732 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1522 6 193205 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7252871
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3655388

Сегодня в эфире