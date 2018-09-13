Евросоюз на полгода продлил индивидуальные санкции против России

Об этом сообщатся на сайте совета ЕС. Ограничения касаются полутора сотен человек и четырех десятков компаний. Они были введены после событий в Крыму в 2014 году. Россиянам, попавшим под санкции, запрещено въезжать на территорию Содружества, а их счета в европейских банках заморожены. Компании не могут экспортировать в ЕС вооружение и товары военного назначения. Также ограничения действуют в отношении Крыма и Севастополя. Санкции продлены до 15 марта.