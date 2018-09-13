Работодателей могут наказать за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста
Такой закон в первом чтении приняла Госдума. Согласно проекту, подобное нарушение будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.
Наказание также предусмотрено за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста – то есть за пять лет до назначения пенсии по старости. Документ в нижнюю палату парламента внес президент. Его поддержали все фракции кроме КПРФ.
Критики поправок считают, что работодатели смогут обойти этот закон просто увольняя людей до наступления предпенсионного возраста.
Комментарии5
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seryj_wolk 13 сентября 2018 | 16:44
Ни один нормальный работодатель не скажет, а тем более напишет, что не берет на работу человека из-за возраста. Достаточно отказать под предлогом, что квалификация конкурентов выше, либо выдвинуть соискателю заведомо неприемлемые условия.
marinters 13 сентября 2018 | 16:45
наши знают только один метод воздействия - стращать и не пущать! как будто этим можно чего-то добиться. в этом случае надо наоборот - поощрять за прием на работу людей предпенсионного возраста.
fantforbarbi 13 сентября 2018 | 16:57
marinters: Вот именно))). Указиха должна быть о льготах для предпринимателей ,нанимающих лиц предпенсионного возраста.... Ну это же Россия !
eniro 13 сентября 2018 | 16:58
marinters: Чем поощрять? Снижением налогов? Предоставлением кредитов? Самим не хватает(и никогда не хватит). А похлопывание по плечу -это, знаете, такое...
alex02d08e 13 сентября 2018 | 17:13
Пойду устраиваться в правительство. Или меня возьмут, или пусть Медведева накажут.