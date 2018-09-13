Британский МИД назвал «лживым» интервью россиян, подозреваемых в связи с атакой в Солсбери
Александр Петров и Руслан Боширов появились в эфире телеканала RT. Мужчины рассказали, что летали в Соединенное Королевство в качестве туристов. С этой же целью они посетили город Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Петров и Боширов представились бизнесменами. По словам мужчин, их предприятие связано со спортивным питанием. Они опровергли свою причастность к российской разведке и также сказали, что не имели при себе флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество «Новичок».
Комментарии40
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neitral_n 13 сентября 2018 | 16:36
Ну вот - это не симоняновский "интервей", а серьёзное заявление!
gonduras_on_colima 13 сентября 2018 | 16:37
Видимо, это было последнее предупреждение бритов: хватить врать и быковать, сцуки, а том щас ваши настоящие фамили выложим.
minerr 13 сентября 2018 | 16:51
gonduras_on_colima: Это тот самый МИД, который с настойчивостью маньяка в свое время рассказывал о химоружии в Ираке, обвиняет кого-то во лжи?
blahovdav 13 сентября 2018 | 16:56
minerr: Это тот самый МИД, который с настойчивостью маньяка в свое время рассказывал о химоружии в Ираке, обвиняет кого-то во лжи?\\\\\ Свинопут, а ты в эту хрень поверил* Свинопут уже нашел фашистов в Украине?? С фашистскими флагами, удостоверениями личности фашистов, портретами гитлера?? Твоя помойка и не такое плела...
minerr 13 сентября 2018 | 17:02
blahovdav: Почитай отчет своих хозяев из Госдепа за 6-е августа этого года и найдешь там интересную информацию и о современном украинском нео-нацизме и о расизме и о анти-семитизме там же у вас в Залежной.
parasuk_ 13 сентября 2018 | 17:11
blahovdav: А консула на порашкиной орде недавно не за любовь к гитлеру уволили?
rogerrabbit 13 сентября 2018 | 16:58
minerr: обвиняет кого-то во лжи
обвиняет не "кого-то"
обвиняет парней, которые рассказывали то про распятых мальчиков, то про диспетчера карлоса, то про трактористов и комбайнеров, покупающих танки в сельпо
minerr 13 сентября 2018 | 17:04
rogerrabbit: О распятых мальчиках и даже рапятых младенцах ты сам можешь почитать в приговоре хероям из "Торнадо".
tvitov66 13 сентября 2018 | 17:11
одни граждане сидели на скамеечках и грелись на солнышке, а русотуристо всюду дождь со снегом мерещится. На видео тоже снега не наблюдается... кажется что кто-то высокодуховно врёт
vasyakirin 13 сентября 2018 | 16:55
gonduras_on_colima: К стати, а чо по нормам международного права, РФ не обязана выдать своих граждан для дознания, если их подозревают в убийстве?
nestor199 13 сентября 2018 | 17:07
vasyakirin: А разве нормы "международного права" существуют?
parasuk_ 13 сентября 2018 | 17:09
neitral_n: Таки да. Подкрепленное только честным словом :) Грязным дворняшкам-либерашкам теперь придется долго кусать себя за хвост и жрать говно
marinters 13 сентября 2018 | 16:40
По словам мужчин, их предприятие связано со спортивным питанием.
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с мельдонием что ли??
tunis 13 сентября 2018 | 16:43
marinters: с новичком, старичком и прочими эксклюзивами. Доставка к дому. За то им и платят . Все честно.
dedmoroz 13 сентября 2018 | 16:45
marinters: Ага. Экспортируют. Во флакончиках из под духов.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 16:41
Чтобы доказать, что все так и есть на самом деле, как о них говорят, этим двум надо трахнуть друг друга в прямом эфире
ze_danil 13 сентября 2018 | 16:45
kryimzdick: если Партия скажет - надо! чекисты ответят - есть!
shmuel63 13 сентября 2018 | 16:41
"их предприятие связано со спортивным питанием." - а в ЕГРЮЛ его нету.
allexsib 13 сентября 2018 | 16:51
shmuel63: Нету.И по фамилиям в "бизнесменской" базе "не бьются",долговых,налоговых и прочих обязательств ,тоже-нету.Паспорта показывать(даже с закрытыми номерами) отказались,показали куртку из английской видеозаписи("ту-самую")."Доверяют" только Симоньян(что ??? !!!),да это гораздо хуже отказа предьявить паспорт.
blahovdav 13 сентября 2018 | 16:58
,показали куртку из английской видеозаписи("ту-самую").\\\ Кстати, а для чего эти дятлы куртку показывали?? Кто то разве сомневался, что они были в Англии??
kottigr1 13 сентября 2018 | 17:06
blahovdav: Куртку после этого можно спокойно отдать англичанам на экспертизу по запросу.. Только вот сколько таких же курток в гардеробе ГРУ ?
tag188 13 сентября 2018 | 16:42
Не, это чистейшая правда!!11!
Ребята так просто позвонили Симонян (ее номер написан на каждом заборе), и имена у них настоящие (но паспорта категорически не показали) и в интервью они говорили сплошную правду -- например, что Солсберри был завален снегом (при этом на всех фото никакого снега нет).
Я им верю.
ze_danil 13 сентября 2018 | 16:47
tag188: не просто позвонили, оне регулярно симоньяновский телеграмм мониторили
rico777 13 сентября 2018 | 16:43
Ребята показывают свои лица, рассказывают подробности, а в ответ... вы все лжёте!
Ну, хорошо англоскунсы, скажите в чем конкретно они врут, с доказательствами. Ведь это произошло у вас в стране, а не в России и вы точно можете поймать их на лжи!
kottigr1 13 сентября 2018 | 16:48
rico777: Почему-то в своих подробностях они забыли рассказать как пытались замочить Скрипалей..
minerr 13 сентября 2018 | 16:55
kottigr1: В том то и дело, что только пытались, но у них не получилось, припоздали они - Скрипали ушли из дома за 3 часа как они вроде бы обмазывали ручку их двери.
kottigr1 13 сентября 2018 | 17:08
minerr: В какой именно раз они опоздали ? В первое посещение Солсбери или во второе ?
blahovdav 13 сентября 2018 | 17:02
rico777: Ну, хорошо англоскунсы, скажите в чем конкретно они врут, с доказательствами.\\\ свинопут забыл, что в их номере нашли остатки Новичка??
rogerrabbit 13 сентября 2018 | 17:03
rico777: показывают свои лица, рассказывают подробности
отчего бы не показать лица, которые англичане уже показали всему миру?
отчего бы не рассказать сказку про то, как они ездили "оттянуться", катаясь на английских электричках?
а вот пикантная "подробность" про два комплекта билетов на обратный рейс так и осталась необъяснённой
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 16:43
"Русская конспирация" по-английски - прилететь в Лондон прямым рейсом из Москвы под своими собственными именами и по своим реальным паспортам, ни от кого не прячась таскаться по городу, нагадить среди бела дня на входную дверную ручку без всякой хим. защиты и спокойно уйти, при этом подолгу разглядывая витрины магазинов.
МИ-6, наверное, внесла такой способ проведения "секретных акций" в свои учебники"))))))))))))))))))
ams666 13 сентября 2018 | 16:43
Портянки! Мобильный телефон Симоньян в студию,тогда я поверю в эту лапшу!
vilingrad 13 сентября 2018 | 16:44
Тут как с бесплатной медициной- если нужен результат, надо что-то подороже, чем два клоуна в эфире перед неуклюжей иллюзионисткой...
ams666 13 сентября 2018 | 16:45
4 марта в Солсбери был солнечный день и Скрипали сидели на скамейке!
askol2016 13 сентября 2018 | 16:48
Это называется, вместо денег "куклу" подсунули
snikkersnepper 13 сентября 2018 | 16:50
Ну, от этих чего-то другого давно сложно ожидать. Сегодняшняя Британия - это филиал Украины (в плохом смысле этого слова), там все беспросветно.
Но сама идея, конечно, ГЕНИАЛЬНАЯ. Британской шизе с ее мриями про летающих прямым рейсом ликвидаторов ГРУ ̶с̶ ̶м̶е̶д̶в̶е̶д̶я̶м̶и̶ ̶и̶ ̶б̶а̶л̶а̶л̶а̶й̶к̶а̶м̶и̶ противопоставили двух почти незамаскированных передастов (вы интернет смотрели по их поводу?). Таким образом одновременно сведя британский разоблачительный пафос к пиар-фарсу "кто с кем и зачем ездит в Солсбери" и элегантно показав британцам реальное отношение ко всей их истерике. "Уж лучше бы матом послали"(С). Просто аплодирую.
При этом совершенно по делу. В ответ про ахинею с Новичком (рекомендую еще раз посмотреть, что в полицейском отчете написано о его следах в гостинице) не моргнув газом реверснули ахинею с "туристами". Как я уже сегодня говорил - на деревянный британский аэродром сбросили деревянную бомбу.
Учитесь.
dobrabi 13 сентября 2018 | 17:09
snikkersnepper:
//ГРУ ̶с̶ ̶м̶е̶д̶в̶е̶д̶я̶м̶и̶ ̶и̶ ̶б̶а̶л̶а̶л̶а̶й̶к̶а̶м̶и̶ противопоставили двух почти незамаскированных передастов...//
Ехал сейчас в Питер, слушал интервью. Ну, думал, ща... напишу два слова из пары слов!
Опередили. Аплодирую.:)
hardbone 13 сентября 2018 | 16:55
уровень аргументации зашкаливает
Петров и Боширов: это не мы!
британцы: вы лжете!
детский сад
lager23 13 сентября 2018 | 16:56
В далёком и хмуром Солсбери,
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня – сотрудники из ГРУ…
Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами, ремень поправляя тугой…
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни, им похер жара и метель….
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни кошмар, что зовут «Новичок»…
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка… Что б не было глупых вопросов…
Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери - ты первым затеял войну…
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд и вечером в Караганде…
grazschdanin 13 сентября 2018 | 17:01
Мы так же можем сказать, что их заявления лживы.
Будем квиты.
Но где Скрипали? К ним даже родную мать не пускают?
dwon 13 сентября 2018 | 17:05
Думаю, бриты сейчас выкатят новые факты, которые сильно пошатнут нервную систему участников гей-шоу и их поводырей.