Британский МИД назвал «лживым» интервью россиян, подозреваемых в связи с атакой в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов появились в эфире телеканала RT. Мужчины рассказали, что летали в Соединенное Королевство в качестве туристов. С этой же целью они посетили город Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Петров и Боширов представились бизнесменами. По словам мужчин, их предприятие связано со спортивным питанием. Они опровергли свою причастность к российской разведке и также сказали, что не имели при себе флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество «Новичок».