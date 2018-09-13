Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива направлена на защиту интересов людей, которым до выхода на пенсию остается всего несколько лет. Об этом рассказал замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
В качестве наказания законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.
Это может ударить прежде всего по обычным работникам. Об этом ранее сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что необходимо очень внимательно прорабатывать любые меры, чтобы они не имели негативного влияния на ситуацию в целом.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
democ 13 сентября 2018 | 16:12
Только что, с "одноклассников".
П.У.Т.И.Н. - Планомерное Уничтожение Территории И Населения.
general_123 13 сентября 2018 | 16:20
- Хочу к вам устроиться на работу.
- Нет, нам нужны молодые.
- Тогда я на вас в суд подам, но если вы мне дадите немного денег, то не подам.
democ 13 сентября 2018 | 16:36
general_123: Они делают просто, - Пока у нас Ваше резюме полежит, подумаем, а через 2 дня мы Вам перезвоним...
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 16:43
democ: Через 2 дня звонить будут Прокурору.
virgenu 13 сентября 2018 | 16:16
Очередное глупейшее постановление, оторванное от жизни. Возраст в сочетании с характером работы дело сугубо индивидуальное. И состояние здоровья у каждого разное.Если человек справляется со своими обязанностями в 80 лет, например преподаватель- за что его увольнять? Если президент в 65 лет впадает в маразм- его надо увольнять.
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 16:34
Отлично! Придется барыгам доходами поделиться?