Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, дали свое первое интервью

В нем они утверждают, что посещали Солсбери только в качестве туристов, а также заявили, что британские власти сломали им жизнь. При этом в интервью содержится ряд противоречий по сравнению с тем, что говорили в Лондоне.

Петров и Боширов настаивают, что их поездка не была связана с бизнесом, а в Лондоне они хотели «оторваться». Об этом они сказали в разговоре с главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян. При этом ранее Daily Telegraph со ссылкой на источник сообщал, что подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии представлялись бизнесменами для получения британской визы. Впрочем, Петров и Боширов утверждают, что и ранее ездили в Европу, но уже с деловыми целями. Также они рассказали, что поехали в Солсбери по совету друзей и хотели посмотреть Солсберийский собор и Стоунхендж. Однако в первый день, 3 марта, по их словам, они провели в городе не более часа. Собор, как утверждают Петров и Боширов, они посетили уже 4 марта – в тот самый день, когда, по данным британской полиции, Скрипали были отравлены.

Вместе с тем в расследовании Скотланд-Ярда не говорится о том, что россияне посещали Солсберийский собор. Еще одно противоречие касается имен: если в Лондоне считают, что имена Александра Петрова и Руслана Боширова вымышленные, то сами они в интервью RT настаивают, что их имена настоящие. При этом как написала Маргарита Симоньян в Телеграме, свои паспорта они показать отказались. Напомним, Лондон считает Петрова и Боширова офицерами ГРУ и называет их причастными к отравлению Скрипалей. Сами они свою причастность к инциденту в интервью отрицают.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Кремлю известны подозреваемые по делу Скрипалей. При этом глава государства сказал, что в их личностях нет «ничего криминального».