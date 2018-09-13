Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей, дали свое первое интервью
В нем они утверждают, что посещали Солсбери только в качестве туристов, а также заявили, что британские власти сломали им жизнь. При этом в интервью содержится ряд противоречий по сравнению с тем, что говорили в Лондоне.
Петров и Боширов настаивают, что их поездка не была связана с бизнесом, а в Лондоне они хотели «оторваться». Об этом они сказали в разговоре с главредом телеканала RT Маргаритой Симоньян. При этом ранее Daily Telegraph со ссылкой на источник сообщал, что подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии представлялись бизнесменами для получения британской визы. Впрочем, Петров и Боширов утверждают, что и ранее ездили в Европу, но уже с деловыми целями. Также они рассказали, что поехали в Солсбери по совету друзей и хотели посмотреть Солсберийский собор и Стоунхендж. Однако в первый день, 3 марта, по их словам, они провели в городе не более часа. Собор, как утверждают Петров и Боширов, они посетили уже 4 марта – в тот самый день, когда, по данным британской полиции, Скрипали были отравлены.
Вместе с тем в расследовании Скотланд-Ярда не говорится о том, что россияне посещали Солсберийский собор. Еще одно противоречие касается имен: если в Лондоне считают, что имена Александра Петрова и Руслана Боширова вымышленные, то сами они в интервью RT настаивают, что их имена настоящие. При этом как написала Маргарита Симоньян в Телеграме, свои паспорта они показать отказались. Напомним, Лондон считает Петрова и Боширова офицерами ГРУ и называет их причастными к отравлению Скрипалей. Сами они свою причастность к инциденту в интервью отрицают.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Кремлю известны подозреваемые по делу Скрипалей. При этом глава государства сказал, что в их личностях нет «ничего криминального».
Комментарии55
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blacktape 13 сентября 2018 | 16:40
А почему ребята не рассказали чем они конкретно занимаются, название их фирм, имена друзей и родных и так далее... Я просто представил себя на их месте, так я бы Марго все вплоть до детского сада рассказал, ведь я ни в чем не виновен, что мне скрывать. А тут какая то скрытность и опасения, только не понятно кого они боятся?
alex110 13 сентября 2018 | 17:08
blacktape: Может ещё рассказать,что они пидерасты...и думали,что в свободном лондоне...у них есть права?))))Попали ребятки)))
zor 13 сентября 2018 | 17:09
-Тов.Чекатило,вы насиловали и убивали женщин?
- Нет!Как можнос!
-Тов.Чекатило ,вы свободны.
jacknichols 13 сентября 2018 | 17:11
Шла первая минута интервью.
Симоньян: "Что вы там (в Солсбери) делали?"
Петров: " Друзья давно нам советовали посетить этот прекрасный город"...
Занавес.