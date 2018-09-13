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15:32, 13 сентября 2018

Клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Более 260 монет конца 19-начала 20 века обнаружил житель Курска при ремонте своего дома под деревянными полами. Клад был у него изъят и помещен в комнату хранения вещественных доказательств полиции Курска. Потом решили передать монеты в Москву. Сотрудники Гохрана при вскрытии опечатанной коробки обнаружили 3 гаечных ключа и канцелярский степлер, — передает «Интерфакс».

Комментарии

4

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jamba 13 сентября 2018 | 15:37

Вот это чистейшая правда, наша история! Не то, что два эти "клоуна-разветчика-торгаша", мечтавшие увидеть старый шпиль и часы;))))

sbk 13 сентября 2018 | 15:38

Чистые руки, горячее сердце, холодная голова...

nepeanois 13 сентября 2018 | 15:40

sbk: ...и ключ от комнаты, где монеты лежат

post_v 13 сентября 2018 | 15:39

даже гаечных ключей было не жалко

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