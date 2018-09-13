Клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран

Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Более 260 монет конца 19-начала 20 века обнаружил житель Курска при ремонте своего дома под деревянными полами. Клад был у него изъят и помещен в комнату хранения вещественных доказательств полиции Курска. Потом решили передать монеты в Москву. Сотрудники Гохрана при вскрытии опечатанной коробки обнаружили 3 гаечных ключа и канцелярский степлер, — передает «Интерфакс».