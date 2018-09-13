Клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран
Как сообщает Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Более 260 монет конца 19-начала 20 века обнаружил житель Курска при ремонте своего дома под деревянными полами. Клад был у него изъят и помещен в комнату хранения вещественных доказательств полиции Курска. Потом решили передать монеты в Москву. Сотрудники Гохрана при вскрытии опечатанной коробки обнаружили 3 гаечных ключа и канцелярский степлер, — передает «Интерфакс».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jamba 13 сентября 2018 | 15:37
Вот это чистейшая правда, наша история! Не то, что два эти "клоуна-разветчика-торгаша", мечтавшие увидеть старый шпиль и часы;))))
sbk 13 сентября 2018 | 15:38
Чистые руки, горячее сердце, холодная голова...
nepeanois 13 сентября 2018 | 15:40
sbk: ...и ключ от комнаты, где монеты лежат
post_v 13 сентября 2018 | 15:39
даже гаечных ключей было не жалко