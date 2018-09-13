Одну из участниц митинга 9 сентября в Екатеринбурге арестовали на 15 суток, несмотря на тяжелое заболевание

Она страдает эпилепсией. Общественники и юристы надеются обжаловать решение суда.

Арестованную на 15 суток активистку штаба Навального Ирину Норман друзья пытаются спасти от заключения. Они написали открытое письмо министру здравоохранения Свердловской области и областному обмудсмену. Девушка страдает от эпилепсии и арест может усугубить ее состояние. Юридический представитель Ирины Норман Юлия Федотова сегодня направила апелляцию на решение суда, по ее словам, суд должен рассмотреть протест в течение суток.

Федотова отметила, что в суде сотрудники полиции и министерства общественной безопасности не настаивали на аресте Норман и говорили, что можно ограничиться штрафом. Пока неизвестно, как себя чувствует Ирина, т.к на связь она со вчерашнего вечера не выходила.

Среди подписавших письмо в защиту Ирины Норман – бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Всего на митинге 9 сентября в Екатеринбурге, по подсчету ОВД-Инфо, задержали 183 человека.