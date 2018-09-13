В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста, в котором приняли участие не менее двух тысяч человек. Акция была организована профсоюзами, власти ее согласовали. Организаторы утверждают, что на многих потенциальных участников, особенно работников бюджетной сферы, оказывалось давление, чтобы они не участвовали в митинге.