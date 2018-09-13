В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста, в котором приняли участие не менее двух тысяч человек. Акция была организована профсоюзами, власти ее согласовали. Организаторы утверждают, что на многих потенциальных участников, особенно работников бюджетной сферы, оказывалось давление, чтобы они не участвовали в митинге.
Комментарии1
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platonnekafrin 13 сентября 2018 | 15:39
Да в ж-пу пенсионную реформу! Сейчас на первом месте карьерная судьба Петрова и Бошарова.