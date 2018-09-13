В Госдуме решили объединить комиссию по этике и контролю за доходами. Теперь это будет единая структура, которая будет заниматься в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов. Комиссию по этике возглавлял депутат Отари Аршба, а по контролю за доходами – Наталья Поклонская. Вопрос, кто возглавит новую комиссию, остается пока открытым.