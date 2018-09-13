В МИДе Великобритании назвали интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей полным лжи и искажений
В МИДе Великобритании назвали интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александра Петрова и Руслана Боширова полным лжи и искажений. Дипломаты подчеркивают, что полиция уже идентифицировала этих двух мужчин в качестве основных подозреваемых в атаке в Солсбери. В интервью телеканалу RT Петров и Боширов сказали, что это их настоящие фамилии, именно они изображены на фотографиях, которые представила британская сторона, но при этом они не являются сотрудниками ГРУ, а приехали в Солсбери как туристы. При этом россияне не показали своих документов.
Комментарии8
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rifles 13 сентября 2018 | 15:36
"Пал Андреич,вы шпион? Видишь ли ,Юра......"(с)
riots 13 сентября 2018 | 15:38
Руссо туристо.
Облико морале !
sergirusso 13 сентября 2018 | 15:38
Типичное поведение гопников. Сначала сделать глупость, точнее обделаться при осуществлении глупой задумки, потом уйти в несознанку...
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 15:38
Почему менее чем неделю назад Петров работал в НПО "Микроген" и никогда не ездил в Англию, а теперь он бизнесмен в фитнес-отрасли и ездил в Солсбери?
agamasat 13 сентября 2018 | 15:39
Если Бобкин и Добкин - честные и мирные граждане, то им надо срочно сдаваться британской полиции для разъяснения ситуации. Это можно сделать через Интерпол. Власть россии может даже поспособствовать этому делу чисто из благожелательных побуждений, дабы смыть с себя лицо позора.)
askol2016 13 сентября 2018 | 15:39
Ну, конечно же они не грушники! Один - шахтер, а другой - тракторист. А пузырек туалетной воды от Nina Ricci купили в метро, душиться...
meteor9 13 сентября 2018 | 15:40
Продукт, изготовленный шеф-поваром Симоньян. Рвотный рефлекс у англичан вызвал. Они там наверное ухуели, когда эту шнягу увидели :)
pravdatut 13 сентября 2018 | 15:41
Даже Симонян не удалось сотворить видимость туристов. Теперь англичане покажут истинные фамилии этих зачуханых солдат ГРУ.