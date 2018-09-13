В МИДе Великобритании назвали интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей полным лжи и искажений

В МИДе Великобритании назвали интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александра Петрова и Руслана Боширова полным лжи и искажений. Дипломаты подчеркивают, что полиция уже идентифицировала этих двух мужчин в качестве основных подозреваемых в атаке в Солсбери. В интервью телеканалу RT Петров и Боширов сказали, что это их настоящие фамилии, именно они изображены на фотографиях, которые представила британская сторона, но при этом они не являются сотрудниками ГРУ, а приехали в Солсбери как туристы. При этом россияне не показали своих документов.