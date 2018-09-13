Столичная полиция проводит проверку после погрома выставки на Винзаводе
Директор галереи оценил ущерб в несколько десятков тысяч евро.
В полицию подали сразу два заявления. Помимо руководства галереи его написала менеджер, которая пострадала от действий хулиганов, женщине пришлось вызвать скорую помощь, рассказал агентству ТАСС Александр Шаров, директор галереи 11.12, в которой выставлялся художник Василий Слонов на Винзаводе. Испорченный экспонат художника, он сотрудничает с этой галереей многие годы, направили на экспертизу. Ущерб по предварительным оценкам составил 20-25 тысяч евро.
Выставку Небесный Иерусалим на которой были в том числе изображения российского президента и первого космонавта планеты вчера атаковали члены движения Serb. Оно известно нападениями на оппозиционных активистов, в том числе погромами народного мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Члены Serb облили краской работы Слонова и разлили по залу едкую жидкость. Несколько работ художника нападавшие забрали с собой. Один из членов Serb Александр Петрунько сказал РБК что они сочли выставку оскорбительной «в отношении Путина, Гагарина и других».
Галерея сегодня работу возобновила. Но в ней по словам руководства остаётся едкий запах, сообщает «Интерфакс».
Комментарии3
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koshkaedu 13 сентября 2018 | 15:15
Обыкновенный фашизм.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:34
koshkaedu: выставлять такие антироссийские картины, да еще и в России? Согласен. Вообще выгнать из страны таких персонажей что рисуют непотребство и выставляют его на показ.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:32
Нечего выставлять картины антироссийского содержания, против Самих Путина и Гагарина.