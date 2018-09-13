Столичная полиция проводит проверку после погрома выставки на Винзаводе

Директор галереи оценил ущерб в несколько десятков тысяч евро.

В полицию подали сразу два заявления. Помимо руководства галереи его написала менеджер, которая пострадала от действий хулиганов, женщине пришлось вызвать скорую помощь, рассказал агентству ТАСС Александр Шаров, директор галереи 11.12, в которой выставлялся художник Василий Слонов на Винзаводе. Испорченный экспонат художника, он сотрудничает с этой галереей многие годы, направили на экспертизу. Ущерб по предварительным оценкам составил 20-25 тысяч евро.

Выставку Небесный Иерусалим на которой были в том числе изображения российского президента и первого космонавта планеты вчера атаковали члены движения Serb. Оно известно нападениями на оппозиционных активистов, в том числе погромами народного мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Члены Serb облили краской работы Слонова и разлили по залу едкую жидкость. Несколько работ художника нападавшие забрали с собой. Один из членов Serb Александр Петрунько сказал РБК что они сочли выставку оскорбительной «в отношении Путина, Гагарина и других».

Галерея сегодня работу возобновила. Но в ней по словам руководства остаётся едкий запах, сообщает «Интерфакс».