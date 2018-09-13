Нечаев: Желание российских компаний, связанных с государством, отменить санкции ЕС понятно, но оснований для этого нет

Желание крупных российских компаний, связанных с государством, отменить наложенные на них европейские санкции понятно, однако юридических оснований для этого нет. Такое мнение «Эху» высказал экономист, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Нечаев добавил, что все эти компании находятся под государственным контролем, если даже формально ему не принадлежат.