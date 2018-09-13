Законопроект об уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Думе в I чтении
Законопроект об уголовной ответственности работодателя за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Госдуме в первом чтении. Нарушителю грозит штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов. В документе дается определение предпенсионного возраста: он наступает за пять лет до того, как человек получает право на пенсию по старости. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уголовная ответственность будет применяться в крайнем случае.
Проект закона поддержала фракция «Единой России».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
curious69_ 13 сентября 2018 | 15:14
Подсказываю ГОСДУРОВЦАМ. Следующий закон надо издать , что бы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке каждый ИП принял на работу 2-х предпенсов со средним окладом равным средней зп по стране( 38 тысяч в месяц). Вот тогда с малым бизнесом будет покончено в три месяца окончательно и бесповоротно и наступит полный СОВОК.
blindpew_33 13 сентября 2018 | 15:21
curious69_: слишком сложно.
С малым (а равно как и с остальным частным) бизнесом скоро и так будет покончено.
И станут предпенсы работать в возрождённых шарашках за минимальную з/п. Увольнять их никто не будет, но и нормально платить тоже.
sapiens17 13 сентября 2018 | 15:14
Будут увольнять за 5 лет до пенсии и всего-то!
Кашель Лаврова (с)
curious69_ 13 сентября 2018 | 15:17
sapiens17: Правильно. " Ликвидировать" ИП и уволиь в связи с ликвидацией и затем открыть новое. Цена вопроса половину месячной минимальной зп. работника и срок в три дня..
blindpew_33 13 сентября 2018 | 15:36
sapiens17: ещё проще.
Просто не будут брать на работу, начиная с 45.
И сейчас-то устроиться непросто, а тогда и вовсе станет невозможно.
allasc 13 сентября 2018 | 15:30
теперь надо предпред пенсионнеров защитить.... а потом и предпредпред....
taranь 13 сентября 2018 | 15:30
дяди в думе: вы дебилы???)))