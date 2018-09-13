Законопроект об уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Думе в I чтении

Законопроект об уголовной ответственности работодателя за увольнение граждан предпенсионного возраста принят в Госдуме в первом чтении. Нарушителю грозит штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов. В документе дается определение предпенсионного возраста: он наступает за пять лет до того, как человек получает право на пенсию по старости. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уголовная ответственность будет применяться в крайнем случае.

Проект закона поддержала фракция «Единой России».