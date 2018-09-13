Александр Петров и Руслан Боширов сказали, что не имеют отношения к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а в Великобританию приехали в качестве туристов. Об этом они рассказали в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

Петров и Боширов добавили, что не являются сотрудниками спецслужб. Петров и Боширов говорят, что это их настоящие фамилии, при этом свои паспорта они показывать не стали. Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» и хотят, чтобы их оставили в покое.