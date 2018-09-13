Александр Петров и Руслан Боширов сказали, что не имеют отношения к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля
Александр Петров и Руслан Боширов сказали, что не имеют отношения к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а в Великобританию приехали в качестве туристов. Об этом они рассказали в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.
Петров и Боширов добавили, что не являются сотрудниками спецслужб. Петров и Боширов говорят, что это их настоящие фамилии, при этом свои паспорта они показывать не стали. Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» и хотят, чтобы их оставили в покое.
Комментарии50
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johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 15:06
какой же ДЕШЁВЫЙ сценарий придумали фсб_шники ... даже обидно за них ...
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 15:10
johnbmw: самые, что ни на есть ценители соборных шпилей и соборных часов! Тонкие натуры!
danko1 13 сентября 2018 | 15:17
igorrrpadlowitchs: Эти натуры заявили, что хотели закончить дело 4-го числа.
Как-то выражение это для туристов не подходит.
Но Путин уже заявил вчера об их невиновности, а они сегодня с готовностью подтвердили.
Телефон Симоньян для них не составляла труда найти, на каждом столбе висит.
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 15:21
danko1:
Данко-перданко, телефон можно узнать по телеграмм-каналу.
"Как узнать номер телефона в Телеграмме по нику"
http://telegramzy.ru/kak-uznat-nomer-telefona-po-niku/
blahovdav 13 сентября 2018 | 15:31
rpmcmurphy: Данко-перданко, телефон можно узнать по телеграмм-каналу. \\\Патька, а тупому ГРУшному существу, который якобы интересуется горами слабо выучить название горы МонбланК?
tvitov66 13 сентября 2018 | 15:17
Это сколько тон нужно спортивного питания продать (втихаря от ИМНС) что бы так по заграницам мотаться?
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 15:19
tvitov66: ;-)))))))))))))))))))))
accyapa 13 сентября 2018 | 15:24
100-процентные ГРУшники . Но вопросы всё равно остаются.
Почему на доме Скрипаля не было камеры? В Англии даже бомжи, на свои картонные коробки из под холодильников, их ставят.
Двойной агент, с разрешения МИ6, начал сотрудничать с Испанской разведкой. Ведёт активную общественно полезную деятельность. После убийства Литвиненко, весь периметр вокруг дома Скрипаля должен быть утыкан камерами и минными растяжками. Но ничего этого не было.
И есть только фотки, как ГРУшники бродят по городку. А городок интересный. Куча народу работает на фабричке по производству боевых отравляющих веществ.
И если через крота МИ6 стало известно, что в городок заглянули курьеры ГРУ, почему бы под это дело не травануть Скрипаля. Ход беспроигрышный. Есть шанс заполучить чемпионат, это задача максимум. Задача минимум: построить Европу перед лицом наглой агрессии. Задача минимум выполнена.
rogerrabbit 13 сентября 2018 | 15:28
accyapa: куча народу работает на фабричке по производству боевых отравляющих веществ
accyapa: в Англии даже бомжи, на свои картонные коробки из под холодильников, их ставят
accyapa: шанс заполучить чемпионат
опять бредите?
haldey 13 сентября 2018 | 15:21
johnbmw: igorrrpadlowitchs: Это придумали в Британии))) А уж как там и что придумали это их проблема))) Пусть им самим и будет обидно за эти тупые выдумки)))
Они решили создать иллюзию процесса и втянуть в эту иллюзию руководство страны, тратить свои ресурсы и энергию на преодоление последствий иллюзии)))
Теперь пусть сами увязнут в собственных сказках)))
Пусть доказывают то, чего не существует, а эти ребята им помогут поглубже сесть в лужу)))
Советую посмотреть юморину Карцева и Ильченко, про кассира сидорова, а как вы докажите, что кассир))) Вот и вперед, доказывайте)))
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 15:27
haldey: ... халдеить Изволите???? ... ну что же - имеете Право ... УДАЧИ!!!
spstank67 13 сентября 2018 | 15:27
johnbmw: Не знают что врать, англичане инфу дают частями и что им известно не понятно.
kompricikos 13 сентября 2018 | 15:34
johnbmw: они только вчера услышали от президента,что они ездили в Англию как туристы
av_babich 13 сентября 2018 | 15:35
johnbmw:
какой же ДЕШЁВЫЙ сценарий придумали фсб_шники ... даже обидно за них ...
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ну так и все остальное было сделано с признаками рукожопости :
дочку похоже случайно травонули, флакон не туда кинули, сам Скрипаль жив...
relocated 13 сентября 2018 | 15:37
johnbmw: На осмотр собора (включая чтобы туда дойти - 10-15 минут от вокзала), неспешные прогулки по городу и питье кофе у них было меньше двух часов в субботу (в слякоть) и меньше двух часов (а фактически - чуть больше часа) в воскресенье.
vise1 13 сентября 2018 | 15:07
Петров и Боширов,
геи-предприниматели средней руки,
которым западло возить женские духи (мужики-то они нормальные).
:)
polsan 13 сентября 2018 | 15:13
vise1: отличное замечание, как в известном анекдоте, про в " хорошем смысле слова" )) А вообще это звёздное интервью Симонян, станет бестселлером. !)))
kondrakr 13 сентября 2018 | 15:28
polsan: "Настоящие Боевые Пидарасы!" (С)
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 15:07
Раньше иностранцам было легче. Намного легче было. Раньше ведь как: Заявят русские, что «ихтамнет», и вот иностранцы начинают доказывать себе, что «ихтаместь». Теперь русские сами безо всяких доказательств вдруг заявляют «ихтаместь», в понятном, конечно, расчете, что иностранцы кинутся доказывать себе, что «ихтамнет». Тупыыыеее, как говаривал, один сатирический патриот про иностранцев, конечно.
piter_ug 13 сентября 2018 | 15:07
Удивительно одухотворенные субъекты!
Но дух явно новичковый.
denobenen 13 сентября 2018 | 15:08
Спалились сразу на 06:52 -
Боширов: " ... я вообще не слышал до вот этой ситуации, пока не начался этот кошмар с нами. Я не слышал эту фамилию (Скрипаля), я не знал ничего про них."
С марта месяца фамилию Скрипаля знает вся Россия, а Боширов узнал её неделю назад, когда начался "кошмар с нами".
По моему даже Симонян передёрнуло, от это чуши.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 15:14
denobenen: ну они по Швейцариям катались ... поймите их Правильно :-)))))))))
tvitov66 13 сентября 2018 | 15:20
johnbmw: со странного ракурса они на Монблан смотрели
rogerrabbit 13 сентября 2018 | 15:25
tvitov66: они на Монблан смотрели
по их словам, они смотрели на Монбланк
kondrakr 13 сентября 2018 | 15:30
johnbmw: Неа. После Солсбери - как отрезало. Никуда они не выезжали. Ждали, когда на них начнут наговаривать, вот и не совались.
ngilmutdinov 13 сентября 2018 | 15:23
denobenen: А как насчёт того, что Светлана Скрипаль успела ляпнуть, что знает Петрова и Боширова?
tvitov66 13 сентября 2018 | 15:34
ngilmutdinov: уж очень сильно в де_путаны потянуло
sapiens17 13 сентября 2018 | 15:09
Александр Петров и Руслан Боширов ...
Ваши фамилии и фото англичане не объявляли и не показывали несколько месяцев,
а Вы ужЕ боялись ездить за границу.
ПОЧЕМУ?
КТО Вам сообщил, что именно Вас подозревают?
polsan 13 сентября 2018 | 15:19
Они же сказали, что соседи! ))
sacranus 13 сентября 2018 | 15:30
sapiens17: Все-таки Симоньян изначально хорошая журналистка. Но ж..полизство пересилило, но по вопросам иногда прорывается, что она не совсем уж шлак.
yralez 13 сентября 2018 | 15:12
Феерический пипец. !
Подборка двух мало мальских похожих пидорасов верх фыфсёфрете и адокажите .
Капец путинщине..
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 15:13
Я же говорю, я доктор, турист. Приехал к Дмитрию Громову, другу своему, хоккеисту. Я в Америке в первый раз. Я же не знал, что у вас не везде можно ходить... У нас вот везде можно...(Брат-2)
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:13
Будь я британцем, мне бы было очень стыдно за страну, её сми и правительство. А ведь весь этот цирк со скрипалями по всей видимости был разыгран только чтобы сорвать проведение чемпионата мира в России, и главной темой фейкового отравления были крики про бойкот.
aleksandr39 13 сентября 2018 | 15:25
unprejudiced: Россиянам должно быть стыдно за страну ,ее СМИ и правительство ,отравили Скрипалей а ведь в Англии так любят жить дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ ,правительства и разных чиновников .
kondrakr 13 сентября 2018 | 15:33
unprejudiced: Скучно пишешь, друг. Тебе денег не дадут.
dwon 13 сентября 2018 | 15:13
А билеты в день отъезда почему купили на все рейсы в Москву? Это такой фитнес у них или просто следы конкурентов заметали?
tvitov66 13 сентября 2018 | 15:23
dwon: амфетаминщики народ резвый и с крутым нравом
jblack2 13 сентября 2018 | 15:14
Представили себя некими Иванушками - дурачками. Да ещё и с намеком на взаимные отношения, выходящие за простую мужскую дружбу.
Теперь в Солизбери Собор будет славен не только своей высотой и тем, что в нем хранится копия Magnа carta ( Хартия вольностей), но и посещением наших героев.
По их маршруту можно будет пускать туристов...
harmaa 13 сентября 2018 | 15:16
"-И что вы спросили?
- Как пройти в библиотеку.
- В три часа ночи... Идиот."
johnywalker 13 сентября 2018 | 15:17
Вот был бы прикол, если бы признались - да, это мы хотеди замочить
vachek 13 сентября 2018 | 15:17
Чувствуется неописуемый страх, сковавший их языки. Они были уверены, что отсидятся где-нибудь в тенечке, а их напоказ выставили. Обидно...
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:18
Ой сколько бригадный каклотроллей на эти темы западные кураторы нагнали. Смешно читать их блевотину про то что интервью не такое, это всё неправда, а вот бездоказательные обвинения англосаксов, которое только и состоит что из нестыковок, это для них всё.
blahovdav 13 сентября 2018 | 15:38
unprejudiced: а вот бездоказательные обвинения англосаксов, которое только и состоит что из нестыковок, это для них всё.\\\Туповатое путлеровское животное забыло, что толстая армянская тетка случайно забыла спросить, а откуда в номере следы "Новичка"? В принципе, для такого лохтората, как ты можно было ответить:"Представьте, и тут совпадение"... Настоящие отравители случайно спали в этом же номере....
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:41
blahovdav: а смысл спрашивать то, чего не было, и это лишь фантазия англосаксов - следы Новичка в номере? Вот если бы допустили российских следователей и экспертов до дома Скрипалей, до отеля, и они подтвердили, то я бы поверил, а так отказываясь сотрудничать с российским следствием какие угодно улики можно сфабриковать.
monkur 13 сентября 2018 | 15:24
Какие ест ваши доказателства:)
pontifig 13 сентября 2018 | 15:28
А я сделал над собой усилие и поверил
sadda 13 сентября 2018 | 15:31
А есть какие-то данные чтобы понять что они действительно из себя реально представляют - где они учились? как их фирмы называются? какие у них семьи? А то как-то все вообщем в целом, никакой конкретики - работаю, иногда езжу на часок за границ, никого не убивал.
viliv1 13 сентября 2018 | 15:31
- Все факты говорят что вы замешаны в убийстве!
- Это ошибка, мы просто мимо проходили.
- Да? ну ладно , свободны,
remych 13 сентября 2018 | 15:31
Ну слава богу....разрешилось. Снова англичане в дураках))))
lubomir 13 сентября 2018 | 15:38
С троллями мастер-класс длился задолго до интервью "простых" ИПэшников, летавших на экскурсию.