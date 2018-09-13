Суд в Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взятках при проведении ЕГЭ

Суд в Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взятках при проведении единого госэкзамена. Бывший руководитель центра ЕГЭ республики получила 8 с половиной лет в колонии, а сотрудница министерства образования Кабардино-Балкарии – 8 лет заключения.

По версии следствия, за минимальные баллы ЕГЭ они брали от родителей по 30 тысяч рублей за один экзамен, а за высокие – по 80 тысяч рублей.