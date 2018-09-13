Кадыров записал обращение к дагестанцам, в котором призывает Тимати и бойца Нурмагомедова прекратить конфликт
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к дагестанцам, в котором призывает рэпера Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова прекратить публичный конфликт.
Конфликт между Тимати и Нурмагомедовым начался после того, как в Дагестане отменили концерты ряда исполнителей, в том числе, Егора Крида, которого продюсирует Тимати. Крид получал угрозы в свой адрес в соцсетях. Тимати связал это с влиянием Нурмагомедова.
Комментарии1
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igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 15:07
Кадырка стал поддерживать петухов? Хотя для животных это нормально.