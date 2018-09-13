Галерея современного искусства на «Винзаводе» обратилась в полицию из-за погрома выставки «Небесный Иерусалим»
Ущерб оценивается в 20 тысяч евро, — сообщил агентству «Москва» директор галереи Александр Шаров. Именно в такую сумму оцениваются украденные картины художника Василия Слонова. Он, кстати, также подал заявление, в котором просят принять меры к людям, которые пытались испортить его картины.
Нападение было совершено минувшим вечером; в нем участвовали четверо мужчин и одна женщина. Утверждалось, что они участники движения СЕРБ.
Комментарии5
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polsan 13 сентября 2018 | 14:39
Кстати, жаль если выставка не была застрахована в приличной страховой компании.
motooppic 13 сентября 2018 | 14:40
украденные картины стоят пятачок пучок. И не украдены они, а отнесены в помойку, где им и место!
otets_zvezdonyi 13 сентября 2018 | 14:54
motooppic: //где им и место// и тебе кстати тоже
zztop1960 13 сентября 2018 | 14:56
motooppic: Обойдёшся на помойке со своими картинами "Пруд с лебедями".
vladimirgornitsky 13 сентября 2018 | 15:04
Пусит скажут спасибо, если их самих в полицию не отправят. После погрома на выставке "Осторожно, религия" судили ее организаторов, а не погромщиков. А ведь тогда все только начиналось, погромы были еще редкостью, а не повседневностью, полиция не избивала мирные демонстрации, и людей не судили за картинки в сетях.
Так что тот, кто чем-то не понравился власти, может считать, что ему повезло, если он на свободе, здоров и сохранил свое имущество.