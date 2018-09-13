Галерея современного искусства на «Винзаводе» обратилась в полицию из-за погрома выставки «Небесный Иерусалим»

Ущерб оценивается в 20 тысяч евро, — сообщил агентству «Москва» директор галереи Александр Шаров. Именно в такую сумму оцениваются украденные картины художника Василия Слонова. Он, кстати, также подал заявление, в котором просят принять меры к людям, которые пытались испортить его картины.

Нападение было совершено минувшим вечером; в нем участвовали четверо мужчин и одна женщина. Утверждалось, что они участники движения СЕРБ.