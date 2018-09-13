Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти»
Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти», которая требовала отменить санкции ЕС в отношении России и компании в частности. Это уже второй подобный иск.
Ранее «Роснефть» пыталась оспорить введенные в 2014-ом году ограничительные меры. В компании заявили, что оба решения являются незаконными и политизированными.
Комментарии8
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johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:33
... и ведь это НЕ УДИВЛЯЕТ ... а ПОЧЕМУ????
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:34
johnbmw: ... не потому ли, что Роснефть ОЧЕВИДНО НЕ ПРАВА??????
novirusic 13 сентября 2018 | 14:39
johnbmw: Каковы бы ни были эти решения Роснефть посажена на кукан и будет на нем трепыхаться еще весьма долго. И ничего она поделать не сможет.
беспомощные визги и жалобы ей не помогут.
nestor199 13 сентября 2018 | 14:55
johnbmw: А в чём Роснефть не права?
neprostotak 13 сентября 2018 | 14:38
johnbmw: «и ведь это НЕ УДИВЛЯЕТ ... а ПОЧЕМУ????»
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Потому что в современном либерально-демократическом обществе фашистско-бандитские средства внешней политики пуйла, НЕ ПРИЕМЛЕМЫ!!!
Так что либо искореняйте в педеРашке фашизм, либо не удивляйтесь такому отношению к себе от всего цивилизованного мира!
ltvjrhfn2 13 сентября 2018 | 14:57
neprostotak:
а кто конкретно тебя в России отпедерасил?
nick_yalta_ua 13 сентября 2018 | 15:06
Тюю, я думал она судится чтоб еще больше полезных санкций дали, а оно вона как, незаконные значит уже.
andrii1979 13 сентября 2018 | 15:12
Ж.О.П,А