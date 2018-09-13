Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили версию российских властей о непричастности Москвы к отравлению Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили версию российских властей о непричастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Сегодня в интервью телеканалу RT они сказали, что приезжали в Солсбери как туристы, провели там несколько часов. Они не являются сотрудниками ГРУ, как это утверждают в Лондоне. Петров и Боширов говорят, что это их настоящие фамилии, при этом свои паспорта они показывать не стали.

Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» и хотят, чтобы их оставили в покое.