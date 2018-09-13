Z Архив новостей новости
5 66 6 9893
14:30, 13 сентября 2018

Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили версию российских властей о непричастности Москвы к отравлению Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили версию российских властей о непричастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Сегодня в интервью телеканалу RT они сказали, что приезжали в Солсбери как туристы, провели там несколько часов. Они не являются сотрудниками ГРУ, как это утверждают в Лондоне. Петров и Боширов говорят, что это их настоящие фамилии, при этом свои паспорта они показывать не стали.

Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» и хотят, чтобы их оставили в покое.

Комментарии

66

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:32

за каких феерических ИДИОТОВ держат всех, на кого расчитано это представление ... и ведь на Весь Мир транслировать эту ШНЯГУ не постесняются ...

danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:33

johnbmw: головка ... нагнутая !!!!! Шняга ?????

danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:35

А бабка данко1 говорит причастны. Кому верить? Сумасбродной старушке?

danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:37

johnbmw: а тебя "Головка" не, держат ... - ТЫ он есть !!!!)))))); Весь Мир

splin2 13 сентября 2018 | 14:44


Почти Маршак
Собирались лодыри. На урок, А попали лодыри. Под каток.))

novirusic 13 сентября 2018 | 14:50

в интервью телеканалу RT они сказали, что приезжали в Солсбери как туристы
----------------\Только чтобы посмотреть Солсбери они ездили в Англию и поэтому провели в Солсбери 10 часов. в совокупности.
При этом на возвращение в Россию они взяли по 2 билета рна следующие друг за другом рейся в Москву.
Но чтобы сэкономить ж или в одном номере и спали в одной постели.
Они всех россиян за идиотов считают?
Только идиоты могут считать " всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» "

margosher 13 сентября 2018 | 15:00

novirusic: Да! И в этом номере нашли следы "Новичка", к тому же. Как они это опровергнут?

zztop1960 13 сентября 2018 | 15:07

novirusic: Подозреваемый , вы обвиняетесь в изнасиловании и убийстве. Вас застали в комнате потерпевшей , голым, с презервативом на члене , с ножом в руке и всего в крови. Это не я , это фантастическое совпадение

mymymy 13 сентября 2018 | 14:50

danko_dirka: Теперь у бабки Терезы Мей еще больше морду перекосячит.

kryimzdick 13 сентября 2018 | 14:58

mymymy: а че два этих мужичка еще могут сказать? Чай, не в Оклахоме под программой защиты свидетелей пока.

waytothesun 13 сентября 2018 | 15:05

mymymy: Теперь у бабки Терезы Мей еще больше морду перекосячит, а затем прямо пропорционально перекосячит ваш зад от санкций
А их вы боитесь, иначе не устраивали бы этот жалкий цирк

luger_max_otto 13 сентября 2018 | 14:50

Каникулы Петрова и Васечкина, в чистом виде...

polsan 13 сентября 2018 | 14:51

danko_dirka: ага, звёздное интервью Симонян! ))) После такого крутого ролика, а впрочем ей уж всё едино! ))

sagen 13 сентября 2018 | 15:01

polsan: У них есть свидетель - диспетчер Волошин. Он видел, как они прошли мимо дома Скрипаля и даже не посмотрели в его сторону, но за ними крались Шкиряк и Зорян из Правого сектора, вот они то и намазали ручку ядом, пытаясь таким образом опорочить. Россию. Интересно другое - на кого это все рассчитано и есть ли аудитория, которая в это поверит? Они уверены, что врут все. пусть так, но не так же топорно.

nersesov 13 сентября 2018 | 14:34

johnbmw: ну, а чем вы хуже именно феерического идиота? Вполне, кажись, соответствуете.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:36

nersesov: перекрестились????? ;-))))))))))

nersesov 13 сентября 2018 | 14:39

johnbmw: не имею надобности, т к некрещеный

skanon 13 сентября 2018 | 14:45

Ха-ха-ха! Здесь даже комментировать нечего - у них, у каждого, на лбу написано: КГБ/ФСБ/ГРУ!
Но, мальчики - самого низкого пошиба, расходный материал, которого не жалко...

kompricikos 13 сентября 2018 | 15:20

johnbmw: Да, это не Штирлицы.

motooppic 13 сентября 2018 | 14:34

наши педерасты к западным толерастам в гости ездили и теперь прославились на весь мир как заднеприводные. Может, они от оппозиционного стада отбились?

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:35

motooppic: угу ... а ЗА ОДНО Скрипаля(ей) траванули ... нуууу - чисто по НЕ ЗНАНИЮ ....

nersesov 13 сентября 2018 | 14:42

johnbmw: заодно и по незнанию пишется слитно. Учите грамматику русского языка.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:43

nersesov: в данном случае именно Раздельно ...

rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 14:48

johnbmw:

Какая же ты мразь. Вычислил бы кто тебя и прибил.

nersesov 13 сентября 2018 | 14:59

rpmcmurphy: зачем же так грубо? )) пусть живет и мучается.

danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:44

nersesov: за два. Головке русский не нужен. Он из себя и так по пару слов выдавливает.

polsan 13 сентября 2018 | 14:36

motooppic: похоже, что фсе тролли сбежались посмотреть на братьев! ))

vinidbi 13 сентября 2018 | 15:37

polsan: Не сбежали- а согнали выродков пинками под зад-как впрочем они и любят!!!

idruker 13 сентября 2018 | 14:34

"... Прилететь в Женеву - это ближайший путь доехать до МонбланКа" - ой, я не могу! Этот балбес никогда не слышал про Монблан, непосредственно перед эфиром перелистал брошюру и произнес, как прочитал :))))

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:38

idruker: постеснялись бы! им за пару дней СТОЛЬКО новых слов ВЫУЧИТЬ пришлось ... так что всё ещё не так плохо ...

idruker 13 сентября 2018 | 14:43

johnbmw: Я думаю что они и про вожделенный собор в солсбери прочитали только перед эфиром. Отбарабанили текст про "знаменитую достопримечательность" как по путеводителю, только про фотографии на его фоне тихо замылили, а это Симоньян деликатно не стала додавливать - свои же, жалко их бедолаг. Не бывать этим раздолбаям майорами.

nersesov 13 сентября 2018 | 14:45

idruker: именно поэтому он в гру служит, там все такие же дремучие.

(комментарий скрыт)

yralez 13 сентября 2018 | 14:35

В легендах говорят, Христос являлся народу.

В РФ народу явились два пидораса......с легендой.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:40

yralez: если бы ТОЛЬКО в РФ ... они сделали попытку явиться всему Шарику ....

protoukrop 13 сентября 2018 | 14:57

yralez: Баширов так торопился, что забыл снять военный свитер, с накладками для погон. ))

aleksandr39 13 сентября 2018 | 14:36

Они рассказали что " их там не было " и " докажите " .

nersesov 13 сентября 2018 | 14:37

Их Венедиктов наи Эхо Москвы приглашал, эти дурни на RT поперлись. Пошли бы хотя бы в Новую газету, чтобы тем помочь выжить..

platonnekafrin 13 сентября 2018 | 14:40

Такое впечатление, что эта цыганка с армянской фамилией свою корыстную игру ведет. Страну миролюбцев (это мы, кто не в курсе) подставила она не на шутку ради собственной рекламы.

nersesov 13 сентября 2018 | 14:49

platonnekafrin: ну, надо уметь работать, потому и не побирается как коллеги по цеху из Новой газеты ))

moncegorskyi 13 сентября 2018 | 14:42

То малява на сатисфакцию от главы вертухаев Алексею Навальному, который сидит за решеткой, то тудеешное шоу "туристов", которым так захотелось посмотреть на шпили одного собора какой - то матери почти никому из русских неизвестном городке Солсбери до 2 марта сего года. Жизнь стала беднее, зато веселее. Ждем следующего шоу. Show must go on иначе тоскливо будет...

yralez 13 сентября 2018 | 14:43

Какой из двойников плешивого нам является ?
И какие загримированные личины явились тут ?

piterjanis 13 сентября 2018 | 14:45

вот и умылась наша демшиза с эмигрантами обиженными.

bmrt 13 сентября 2018 | 14:46

Изумляет неприкрытой наглостью дорогой спектакль путинской орденоноски Симоньянц.
...тьфу, паскудство в лицах и словах...

allasc 13 сентября 2018 | 14:52

любим шпили... поэтому поехали ВМЕСТЕ :))))

kunst54 13 сентября 2018 | 14:52

Где фотографии, сделанные в Англии?!

allasc 13 сентября 2018 | 14:58

kunst54: у шпиля, со шпилем, на шпиле... в шпиле

sedoi63 13 сентября 2018 | 14:54

Как только сотрудники ФСБ Петров и Васечкин получили приказ верховного главнокомандующего Путина подтвердить версию Кремля о непричастности Спецслужб России к отравлению своих граждан на территории Англии - они этот приказ тут же неуклюже (как и саму операцию) выполнили. О подобном развитии событий говорил гораздо раньше полковник, размандаченный депутат ГД РФ Геннадий Гудков.

allasc 13 сентября 2018 | 14:56

sedoi63: следующий шаг... застрелиться всем в прямом эфире... ждем

sedoi63 13 сентября 2018 | 15:35

allasc: Возможно, если их не уберут раньше как не нужных свидетелей?

unprejudiced 13 сентября 2018 | 14:57

Ну вот всего, вся ложь англосаксов рассыпалась как карточный домик. От такого позора я думаю бриты никогда не отмоются. Тереза Мэй в течение часа должна подать в отставку!

margosher 13 сентября 2018 | 15:07

unprejudiced: :) Отнюдь! Эта ложь RT рассчитана на российскую аудиторию. Но зря они это показали. Это ещё больше подтверждает причастность РФ к этому делу. Раз врут, значит -скрывают.

unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:08

margosher: Вы эксперт раз ложь увидели где то в интервью, а ну давай свое экспертное заключение.

polsan 13 сентября 2018 | 15:30

unprejudiced: юрист ))) ты бы про ложь промолчал, тебя за неё банят, а ты всё лезешь и лезешь! ))

unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:37

polsan: Примеры где я соврал?

vinidbi 13 сентября 2018 | 15:41

unprejudiced: Что пригожинский ублюдок-здоровски вас в очередной раз мокнули мордой в ваше дерьмо лжи!!!

gригорьич 13 сентября 2018 | 14:57

Чуть повыше щиколот синий крест выколот,/Я скажу, что это Красный Крест

agamasat 13 сентября 2018 | 15:01

честно говоря, я не нашел, к чему придраться - выглядят убедительно. Разве только есть ужасная несуразность в их декларируемых стремлениях: прилететь в Англию, чтобы посмотреть один собор в Солсбери, вернуться в Лондон из-за того, что промокли, опять приехать в Солсбери... Снимают один номер с одной кроватью - косят под геев? Имея на счету серьезные средства, селятся в дешевом отеле. Следы новичка в номере... Тут ведь подводят к тому, что кто-то врет: или они, или же британская полиция. К последней я отношусь более уважительно.

krysodav2 13 сентября 2018 | 15:02

"Мы не пошли в собор, потому что снег пошел..." Представьте, два мужика-туриста из самой Москвы.приехали посмотреть
на собор. И вдруг СНЕГ! Ужос! "Саня валим отсюда!", закричал в ужасе Руслан. И мелкой рысцой бравые туристы направились к вокзалу! Даа.. Петросян отдыхает!

demosua 13 сентября 2018 | 15:35

krysodav2: но на следующий день они всё-таки решили завершить дело и снова приехали в Солсбери...

hangman19 13 сентября 2018 | 15:05

Им что лоботомию сделали, откуда такие тупари берутся?

macsimus001 13 сентября 2018 | 15:05

Даже Симонян им не поверила. ))))

abuvgrobu 13 сентября 2018 | 15:08

По видимому эти два гаврика промышляют чем то не совсем законным.
Бриты их засекли и повесили на них "отравление".
Теперь им или полностью "колоться" по поводу своего бизнеса или их будут постоянно "ловить " на том что они темнят и не договаривают.

andy27 13 сентября 2018 | 15:39

abuvgrobu: Возможно... одно странно - никто их не опознал пока ни соседи, ни клиенты, ни продавщицы местных минимаркетов...и т.д.

lager23 13 сентября 2018 | 15:09

Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением»
//////
Такого не бывает!
Фантастические совпадения бывают только в психушке, а в данном случае мы имеем дело с причинно-следственными связями полного провала спецслужбы, не более того!

eyjafjallajoekull 13 сентября 2018 | 15:10

Классная, кстати проверка на IQ тех, кто эту белиберду слышит.

volodyav 13 сентября 2018 | 15:22

Какой неожиданный поворот - прямо как в фильме М. Найта Шьямалана

Самое обсуждаемое

Новости

Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым Лондон обвиняет их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 107 6 7412
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 134 6 11093 09:59
Kармия, путин, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 283 6 44031 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 237 6 23332 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 153 6 15830 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 186 6 19804 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14689 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это…

5 53 6 6264
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 102 6 12155 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7920 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8909 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Об этом они заявили в интервью телеканалу RT…

5 67 6 8380
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 192865 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11138 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

+ Совбез ООН: обсуждение новых данных по делу Скрипалей Совбез ООН: обсуждение новых данных по делу Скрипалей На этой встрече настоял Лондон…

5 172 6 40503 06.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, оон, видео, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36191 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что Петров и Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-нибудь другому///

5 96 6 35988
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 221 6 170695 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 48 6 13570 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 284 6 416316 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 192865 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7252680
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3655272

Сегодня в эфире