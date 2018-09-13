Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили версию российских властей о непричастности Москвы к отравлению Скрипалей
Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили версию российских властей о непричастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Сегодня в интервью телеканалу RT они сказали, что приезжали в Солсбери как туристы, провели там несколько часов. Они не являются сотрудниками ГРУ, как это утверждают в Лондоне. Петров и Боширов говорят, что это их настоящие фамилии, при этом свои паспорта они показывать не стали.
Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» и хотят, чтобы их оставили в покое.
Комментарии66
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johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:32
за каких феерических ИДИОТОВ держат всех, на кого расчитано это представление ... и ведь на Весь Мир транслировать эту ШНЯГУ не постесняются ...
danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:33
johnbmw: головка ... нагнутая !!!!! Шняга ?????
danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:35
А бабка данко1 говорит причастны. Кому верить? Сумасбродной старушке?
danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:37
johnbmw: а тебя "Головка" не, держат ... - ТЫ он есть !!!!)))))); Весь Мир
splin2 13 сентября 2018 | 14:44
Почти Маршак
Собирались лодыри. На урок, А попали лодыри. Под каток.))
novirusic 13 сентября 2018 | 14:50
в интервью телеканалу RT они сказали, что приезжали в Солсбери как туристы
----------------\Только чтобы посмотреть Солсбери они ездили в Англию и поэтому провели в Солсбери 10 часов. в совокупности.
При этом на возвращение в Россию они взяли по 2 билета рна следующие друг за другом рейся в Москву.
Но чтобы сэкономить ж или в одном номере и спали в одной постели.
Они всех россиян за идиотов считают?
Только идиоты могут считать " всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением» "
margosher 13 сентября 2018 | 15:00
novirusic: Да! И в этом номере нашли следы "Новичка", к тому же. Как они это опровергнут?
zztop1960 13 сентября 2018 | 15:07
novirusic: Подозреваемый , вы обвиняетесь в изнасиловании и убийстве. Вас застали в комнате потерпевшей , голым, с презервативом на члене , с ножом в руке и всего в крови. Это не я , это фантастическое совпадение
mymymy 13 сентября 2018 | 14:50
danko_dirka: Теперь у бабки Терезы Мей еще больше морду перекосячит.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 14:58
mymymy: а че два этих мужичка еще могут сказать? Чай, не в Оклахоме под программой защиты свидетелей пока.
waytothesun 13 сентября 2018 | 15:05
mymymy: Теперь у бабки Терезы Мей еще больше морду перекосячит, а затем прямо пропорционально перекосячит ваш зад от санкций
А их вы боитесь, иначе не устраивали бы этот жалкий цирк
luger_max_otto 13 сентября 2018 | 14:50
Каникулы Петрова и Васечкина, в чистом виде...
polsan 13 сентября 2018 | 14:51
danko_dirka: ага, звёздное интервью Симонян! ))) После такого крутого ролика, а впрочем ей уж всё едино! ))
sagen 13 сентября 2018 | 15:01
polsan: У них есть свидетель - диспетчер Волошин. Он видел, как они прошли мимо дома Скрипаля и даже не посмотрели в его сторону, но за ними крались Шкиряк и Зорян из Правого сектора, вот они то и намазали ручку ядом, пытаясь таким образом опорочить. Россию. Интересно другое - на кого это все рассчитано и есть ли аудитория, которая в это поверит? Они уверены, что врут все. пусть так, но не так же топорно.
nersesov 13 сентября 2018 | 14:34
johnbmw: ну, а чем вы хуже именно феерического идиота? Вполне, кажись, соответствуете.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:36
nersesov: перекрестились????? ;-))))))))))
nersesov 13 сентября 2018 | 14:39
johnbmw: не имею надобности, т к некрещеный
skanon 13 сентября 2018 | 14:45
Ха-ха-ха! Здесь даже комментировать нечего - у них, у каждого, на лбу написано: КГБ/ФСБ/ГРУ!
Но, мальчики - самого низкого пошиба, расходный материал, которого не жалко...
kompricikos 13 сентября 2018 | 15:20
johnbmw: Да, это не Штирлицы.
motooppic 13 сентября 2018 | 14:34
наши педерасты к западным толерастам в гости ездили и теперь прославились на весь мир как заднеприводные. Может, они от оппозиционного стада отбились?
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:35
motooppic: угу ... а ЗА ОДНО Скрипаля(ей) траванули ... нуууу - чисто по НЕ ЗНАНИЮ ....
nersesov 13 сентября 2018 | 14:42
johnbmw: заодно и по незнанию пишется слитно. Учите грамматику русского языка.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:43
nersesov: в данном случае именно Раздельно ...
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 14:48
johnbmw:
Какая же ты мразь. Вычислил бы кто тебя и прибил.
nersesov 13 сентября 2018 | 14:59
rpmcmurphy: зачем же так грубо? )) пусть живет и мучается.
danko_dirka 13 сентября 2018 | 14:44
nersesov: за два. Головке русский не нужен. Он из себя и так по пару слов выдавливает.
polsan 13 сентября 2018 | 14:36
motooppic: похоже, что фсе тролли сбежались посмотреть на братьев! ))
vinidbi 13 сентября 2018 | 15:37
polsan: Не сбежали- а согнали выродков пинками под зад-как впрочем они и любят!!!
idruker 13 сентября 2018 | 14:34
"... Прилететь в Женеву - это ближайший путь доехать до МонбланКа" - ой, я не могу! Этот балбес никогда не слышал про Монблан, непосредственно перед эфиром перелистал брошюру и произнес, как прочитал :))))
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:38
idruker: постеснялись бы! им за пару дней СТОЛЬКО новых слов ВЫУЧИТЬ пришлось ... так что всё ещё не так плохо ...
idruker 13 сентября 2018 | 14:43
johnbmw: Я думаю что они и про вожделенный собор в солсбери прочитали только перед эфиром. Отбарабанили текст про "знаменитую достопримечательность" как по путеводителю, только про фотографии на его фоне тихо замылили, а это Симоньян деликатно не стала додавливать - свои же, жалко их бедолаг. Не бывать этим раздолбаям майорами.
nersesov 13 сентября 2018 | 14:45
idruker: именно поэтому он в гру служит, там все такие же дремучие.
yralez 13 сентября 2018 | 14:35
В легендах говорят, Христос являлся народу.
В РФ народу явились два пидораса......с легендой.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:40
yralez: если бы ТОЛЬКО в РФ ... они сделали попытку явиться всему Шарику ....
protoukrop 13 сентября 2018 | 14:57
yralez: Баширов так торопился, что забыл снять военный свитер, с накладками для погон. ))
aleksandr39 13 сентября 2018 | 14:36
Они рассказали что " их там не было " и " докажите " .
nersesov 13 сентября 2018 | 14:37
Их Венедиктов наи Эхо Москвы приглашал, эти дурни на RT поперлись. Пошли бы хотя бы в Новую газету, чтобы тем помочь выжить..
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 14:40
Такое впечатление, что эта цыганка с армянской фамилией свою корыстную игру ведет. Страну миролюбцев (это мы, кто не в курсе) подставила она не на шутку ради собственной рекламы.
nersesov 13 сентября 2018 | 14:49
platonnekafrin: ну, надо уметь работать, потому и не побирается как коллеги по цеху из Новой газеты ))
moncegorskyi 13 сентября 2018 | 14:42
То малява на сатисфакцию от главы вертухаев Алексею Навальному, который сидит за решеткой, то тудеешное шоу "туристов", которым так захотелось посмотреть на шпили одного собора какой - то матери почти никому из русских неизвестном городке Солсбери до 2 марта сего года. Жизнь стала беднее, зато веселее. Ждем следующего шоу. Show must go on иначе тоскливо будет...
yralez 13 сентября 2018 | 14:43
Какой из двойников плешивого нам является ?
И какие загримированные личины явились тут ?
piterjanis 13 сентября 2018 | 14:45
вот и умылась наша демшиза с эмигрантами обиженными.
bmrt 13 сентября 2018 | 14:46
Изумляет неприкрытой наглостью дорогой спектакль путинской орденоноски Симоньянц.
...тьфу, паскудство в лицах и словах...
allasc 13 сентября 2018 | 14:52
любим шпили... поэтому поехали ВМЕСТЕ :))))
kunst54 13 сентября 2018 | 14:52
Где фотографии, сделанные в Англии?!
allasc 13 сентября 2018 | 14:58
kunst54: у шпиля, со шпилем, на шпиле... в шпиле
sedoi63 13 сентября 2018 | 14:54
Как только сотрудники ФСБ Петров и Васечкин получили приказ верховного главнокомандующего Путина подтвердить версию Кремля о непричастности Спецслужб России к отравлению своих граждан на территории Англии - они этот приказ тут же неуклюже (как и саму операцию) выполнили. О подобном развитии событий говорил гораздо раньше полковник, размандаченный депутат ГД РФ Геннадий Гудков.
allasc 13 сентября 2018 | 14:56
sedoi63: следующий шаг... застрелиться всем в прямом эфире... ждем
sedoi63 13 сентября 2018 | 15:35
allasc: Возможно, если их не уберут раньше как не нужных свидетелей?
unprejudiced 13 сентября 2018 | 14:57
Ну вот всего, вся ложь англосаксов рассыпалась как карточный домик. От такого позора я думаю бриты никогда не отмоются. Тереза Мэй в течение часа должна подать в отставку!
margosher 13 сентября 2018 | 15:07
unprejudiced: :) Отнюдь! Эта ложь RT рассчитана на российскую аудиторию. Но зря они это показали. Это ещё больше подтверждает причастность РФ к этому делу. Раз врут, значит -скрывают.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:08
margosher: Вы эксперт раз ложь увидели где то в интервью, а ну давай свое экспертное заключение.
polsan 13 сентября 2018 | 15:30
unprejudiced: юрист ))) ты бы про ложь промолчал, тебя за неё банят, а ты всё лезешь и лезешь! ))
unprejudiced 13 сентября 2018 | 15:37
polsan: Примеры где я соврал?
vinidbi 13 сентября 2018 | 15:41
unprejudiced: Что пригожинский ублюдок-здоровски вас в очередной раз мокнули мордой в ваше дерьмо лжи!!!
gригорьич 13 сентября 2018 | 14:57
Чуть повыше щиколот синий крест выколот,/Я скажу, что это Красный Крест
agamasat 13 сентября 2018 | 15:01
честно говоря, я не нашел, к чему придраться - выглядят убедительно. Разве только есть ужасная несуразность в их декларируемых стремлениях: прилететь в Англию, чтобы посмотреть один собор в Солсбери, вернуться в Лондон из-за того, что промокли, опять приехать в Солсбери... Снимают один номер с одной кроватью - косят под геев? Имея на счету серьезные средства, селятся в дешевом отеле. Следы новичка в номере... Тут ведь подводят к тому, что кто-то врет: или они, или же британская полиция. К последней я отношусь более уважительно.
krysodav2 13 сентября 2018 | 15:02
"Мы не пошли в собор, потому что снег пошел..." Представьте, два мужика-туриста из самой Москвы.приехали посмотреть
на собор. И вдруг СНЕГ! Ужос! "Саня валим отсюда!", закричал в ужасе Руслан. И мелкой рысцой бравые туристы направились к вокзалу! Даа.. Петросян отдыхает!
demosua 13 сентября 2018 | 15:35
krysodav2: но на следующий день они всё-таки решили завершить дело и снова приехали в Солсбери...
hangman19 13 сентября 2018 | 15:05
Им что лоботомию сделали, откуда такие тупари берутся?
macsimus001 13 сентября 2018 | 15:05
Даже Симонян им не поверила. ))))
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 15:08
По видимому эти два гаврика промышляют чем то не совсем законным.
Бриты их засекли и повесили на них "отравление".
Теперь им или полностью "колоться" по поводу своего бизнеса или их будут постоянно "ловить " на том что они темнят и не договаривают.
andy27 13 сентября 2018 | 15:39
abuvgrobu: Возможно... одно странно - никто их не опознал пока ни соседи, ни клиенты, ни продавщицы местных минимаркетов...и т.д.
lager23 13 сентября 2018 | 15:09
Россияне называют всю ситуацию со Скрипалями «фантастическим совпадением»
//////
Такого не бывает!
Фантастические совпадения бывают только в психушке, а в данном случае мы имеем дело с причинно-следственными связями полного провала спецслужбы, не более того!
eyjafjallajoekull 13 сентября 2018 | 15:10
Классная, кстати проверка на IQ тех, кто эту белиберду слышит.
volodyav 13 сентября 2018 | 15:22
Какой неожиданный поворот - прямо как в фильме М. Найта Шьямалана