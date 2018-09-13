Акции Apple подешевели после презентации новых айфонов
Накануне компания представила три модели. Внешне новые айфоны похожи на iPhone X. Они оснащены процессором А-12, который работает на 30% быстрее, чем его предшественник. Устройства оснащены функцией распознавания лица, они управляются с помощью системы жестов.
Бюджетная версия поступит в продажу в России 26 октября. Минимальная цена — 64 тысячи 99 рублей.
На прошедшей презентации Apple не показала ничего принципиально нового, что не помешает ей оставаться лидером рынка. Такое мнение в эфире «Эха» высказал it журналист Николай Турубар.
Турубар отдельно отметил, что на многих произвели впечатление представленные электронные часы Apple Watch четвертой серии, которые могут снимать электрокардиограмму.
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