Акции Apple подешевели после презентации новых айфонов

Накануне компания представила три модели. Внешне новые айфоны похожи на iPhone X. Они оснащены процессором А-12, который работает на 30% быстрее, чем его предшественник. Устройства оснащены функцией распознавания лица, они управляются с помощью системы жестов.

Бюджетная версия поступит в продажу в России 26 октября. Минимальная цена — 64 тысячи 99 рублей.

На прошедшей презентации Apple не показала ничего принципиально нового, что не помешает ей оставаться лидером рынка. Такое мнение в эфире «Эха» высказал it журналист Николай Турубар.

Турубар отдельно отметил, что на многих произвели впечатление представленные электронные часы Apple Watch четвертой серии, которые могут снимать электрокардиограмму.