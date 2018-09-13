Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить
Об этом пишет газета «Ведомости». Чиновники и топ-менеджеры угольных компаний рассказали изданию, что ни один из грузовладельцев не поддержал идею строительства моста.
Ранее президент Путин вновь поручил проработать экономические показатели проекта и просчитать объем перевозок. Стоимость моста оценивают в 540 миллиардов рублей.
Комментарии7
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jamba 13 сентября 2018 | 14:13
Это как же так? А по чему Путин поедет на "Камазе"?;))))))))))))))))))))))))))))))))))))
pusto1 13 сентября 2018 | 14:14
Зато какие перспективы распила :)
y3emen1 13 сентября 2018 | 14:20
возить -вторично, пилить -первично
glotov 13 сентября 2018 | 14:21
Тем более мост Сахалин -Япония отменяется. А вместе с ним поезда Москва-Токио . Пичалька.
aallttoo 13 сентября 2018 | 14:29
Построят.
Его же строить будут не для того, чтоб что-то по нему возить, а для того, чтоб Ротенберг его построил.
borinson 13 сентября 2018 | 14:35
Цель не возить, а строить...))
natayak 13 сентября 2018 | 14:48
Ну почему не построят? У нас же есть ряд аэропортов с мизерными потоками, прочие показушные объекты. Это будет еще один.