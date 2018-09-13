Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста

Он предусматривает для нарушителей штраф или обязательные работы.

До 200 тысяч рублей придется заплатить нанимателям за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу так называемых «предпенсионеров». Альтернативное наказание — обязательные работы на срок до 360 часов. Это, как отмечается в пояснительной записке к докумениту, должно защитить трудовые права таких работников, поскольку из-за реформы они могут оказаться в зоне риска, пишет «Интерфакс». В законопроекте уточняется, что предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию.

С инициативой о введении уголовной ответственности работодателей в конце августа выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что изменения в законодательство должны быть внесены одновременно с утверждением пенсионной реформы. Между тем, критики поправок считают, что предлагаемые нововведения вряд ли кого-то могут защитить – вероятнее всего, работодатели будут увольнять сотрудников до наступления предпенсионного возраста.

Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в середине июля. Позже Владимир Путин объявил о смягчении реформы. В минувшее воскресенье в десятках российских городов прошли протесты сторонников Алексея Навального против законопроекта. В ходе акций задержали более тысячи человек.