Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
Он предусматривает для нарушителей штраф или обязательные работы.
До 200 тысяч рублей придется заплатить нанимателям за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу так называемых «предпенсионеров». Альтернативное наказание — обязательные работы на срок до 360 часов. Это, как отмечается в пояснительной записке к докумениту, должно защитить трудовые права таких работников, поскольку из-за реформы они могут оказаться в зоне риска, пишет «Интерфакс». В законопроекте уточняется, что предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию.
С инициативой о введении уголовной ответственности работодателей в конце августа выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что изменения в законодательство должны быть внесены одновременно с утверждением пенсионной реформы. Между тем, критики поправок считают, что предлагаемые нововведения вряд ли кого-то могут защитить – вероятнее всего, работодатели будут увольнять сотрудников до наступления предпенсионного возраста.
Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в середине июля. Позже Владимир Путин объявил о смягчении реформы. В минувшее воскресенье в десятках российских городов прошли протесты сторонников Алексея Навального против законопроекта. В ходе акций задержали более тысячи человек.
Комментарии2
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waytothesun 13 сентября 2018 | 14:41
хотят из бизнеса сделать дойную корову
не получится
" а сколько корова даёт молока?
Да мы молока не видали пока"
Бизнес затаится в кустиках мёртвым
delovoy_podolsk 13 сентября 2018 | 14:58
Тупой и ещё тупее приняли очередной Закон, как они огласили: о смягчении пенсионной реформы. А как смягчается пенсионная реформа, если расширяются рамки для посадки в тюрьму работодателя, за увольнение человека после 60 лет? Раньше человек спокойно дорабатывал до 60 лет и спокойно уходил на пенсию. Если он мог по здоровью продолжать работать, был ценным сотрудником работодатель способствовал его пребыванию на работе. Теперь же любой человек от 60-65 лет потенциально может усадить работодателя, и тот пойдёт даже не по административной, а по уголовной статье. Любой здравомыслящий работодатель постарается предусмотрительно избавиться от такого всемогущего подчинённого. Потому что тот просто становится опасным, даже если до этого особых проблем с ним не было. Так что... Смягчил... тупица... Однозначно будут увольнять в 59. Опасно, реально опасно.