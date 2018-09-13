Вооруженные силы РФ должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, сказал Владимир Путин

Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, сказал Владимир Путин, выступая перед участниками учений Восток-2018.

В учениях задействованы военнослужащие Китая и Монголии. По заявлению военных, учения станут крупнейшими за последние 30 лет.

В НАТО считают, что крупные российские военные учения Восток 2018, впервые с участием Китая, являются результатом десятилетней модернизации вооруженных сил России и подготовкой к широкомасштабному военному конфликту с Западом.

С точки зрения стратегического партнерства, Москва и Пекин, главные участники этих военных учений, в которых задействовано более 300 тысяч человек, переживают сейчас настоящий «медовый месяц», пишет французская газета Круа. – Они сотрудничают в рамках Совбеза и ШОС, однако речь не идет о военном альянсе по образу НАТО, считает автор статьи, цитата: «китайцы предпочитают работать над общим досье в прагматической манере».



Сотрудничество России с Китаем приводит к формированию нового центра силы, пишет австрийская Штандард. – При помощи учений совместно с Китаем Москва демонстрирует Западу вновь обретенный военный потенциал и самоуверенность. Это становится своего рода манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток, отмечает издание (перевод сайта Инопресса). Через несколько недель НАТО будет проводить крупные военные учения в Норвегии, сообщает швейцарская Нойе Зурхер Цайтунг. – Газета напоминает, что на саммите в Уэльсе четыре года назад, Североатлантический альянс взял курс на коллективные сценарии обороны, особенно, цитата, «под давлением ситуации с аннексией Крыма», конец цитаты.

Запланированные на конец октября учения НАТО, с участием Швеции и Финляндии, станут крупнейшими с момента окончания холодной войны.