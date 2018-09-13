Вооруженные силы РФ должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, сказал Владимир Путин
Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, сказал Владимир Путин, выступая перед участниками учений Восток-2018.
В учениях задействованы военнослужащие Китая и Монголии. По заявлению военных, учения станут крупнейшими за последние 30 лет.
В НАТО считают, что крупные российские военные учения Восток 2018, впервые с участием Китая, являются результатом десятилетней модернизации вооруженных сил России и подготовкой к широкомасштабному военному конфликту с Западом.
С точки зрения стратегического партнерства, Москва и Пекин, главные участники этих военных учений, в которых задействовано более 300 тысяч человек, переживают сейчас настоящий «медовый месяц», пишет французская газета Круа. – Они сотрудничают в рамках Совбеза и ШОС, однако речь не идет о военном альянсе по образу НАТО, считает автор статьи, цитата: «китайцы предпочитают работать над общим досье в прагматической манере».
Сотрудничество России с Китаем приводит к формированию нового центра силы, пишет австрийская Штандард. – При помощи учений совместно с Китаем Москва демонстрирует Западу вновь обретенный военный потенциал и самоуверенность. Это становится своего рода манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток, отмечает издание (перевод сайта Инопресса). Через несколько недель НАТО будет проводить крупные военные учения в Норвегии, сообщает швейцарская Нойе Зурхер Цайтунг. – Газета напоминает, что на саммите в Уэльсе четыре года назад, Североатлантический альянс взял курс на коллективные сценарии обороны, особенно, цитата, «под давлением ситуации с аннексией Крыма», конец цитаты.
Запланированные на конец октября учения НАТО, с участием Швеции и Финляндии, станут крупнейшими с момента окончания холодной войны.
Комментарии23
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motooppic 13 сентября 2018 | 14:13
все правильно. если западные ублюдки решатся напасть на Россию, то мы, россияне, уничтожим западное стадо до самого последнего урода. И тогда демократия восторжествует!
luger_max_otto 13 сентября 2018 | 14:28
Ага. Ты еще придумай союзников для путинского режима, комик...
nestor199 13 сентября 2018 | 15:17
luger_max_otto: А путинскому режиму союзники нужны?
nik213 13 сентября 2018 | 14:43
motooppic: "мы, россияне, уничтожим западное стадо до самого последнего урода..."
Как говорят в Техасе про таких уродов вроде тебя: слишком много мускулов и слишком мало мозгов.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 14:59
motooppic: Помрёмте ж под Москвой
aleksandr39 13 сентября 2018 | 14:14
Что опять война и будем драпать до Волгограда , а цех пирожных для семей обкомовских работников будет в Питере ?
democ 13 сентября 2018 | 14:14
Это китайцы союзники? С каких это пор? Наверное, как российские граждане стали китайское дерьмо везти сумками, а мы обратно лес и сырьё.
stopkran1969 13 сентября 2018 | 14:14
И кто же эти союзники? Ын?
nns33 13 сентября 2018 | 14:33
Вооруженные силы РФ должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, ======= А руководство любой страны обязано осуществлять такую политику,чтобы вопрос о войне никогда не возникал.
wojskowy Марек Качоровски 13 сентября 2018 | 14:37
Китай союзник России? Совместные учения Китай проводит только затем, что бы реально понять с чем он столкнётся в будущей войне, если такая возникнет. Китай не скрывает своих претензий на земли Сибири, правда воевать за них ему вряд ли придётся, он и так тихой сапой их обживает и через несколько лет национальный состав этих земель превысит порог 50% жителей, которые будут иметь паспорта Поднебесной, ну а далее смотри Конституцию Российской Федерации. А воевать с США? Зачем это Китаю? Победить он не сможет, а проиграв потеряет всё.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 15:01
wojskowy: Да ни с чем Китай не столкнется. У него пехоты больше, чем все население РФ вместе. А российские ракетные войска перекуплены давно. Дырочки в обшивках сверлить можно и не только в мирных целях исследования космоса.
goshan31 13 сентября 2018 | 14:38
Таки и полуостров Даманский уже позабыли?!
nestor199 13 сентября 2018 | 15:21
goshan31: Ну, Даманский не полуостров ........................ . Я помню фамилию погибшего командира пограничной заставы - Герой Советского Союза старший лейтенант Стрельников.
eyjafjallajoekull 13 сентября 2018 | 14:38
Поскольку те 300 ученых (или светлых умов), о которых говорил Блез Паскаль Россию уже давно покинули, придется мне выступить от их имени. А именно, у России нет ни единого врага в лице любых государств. Запад на Россию не нападет и не собирается-мы вполне довольны своей жизнью и геморрой вкупе с ядерным уничтожением нам не нужен. Что касается остальных стран-отсутствие в России интереса к правам человека гарантирует ей безопасность и с их стороны. Так что-живите, наслаждайтесь жизнью и не мешайте жить другим!
jetsam 13 сентября 2018 | 14:42
@и поддерживать союзников,"@
список союзников включает томбовских волков?
а венесуэлу?
в корею\сирию\цар\абхазию\лугандонию не хочу, здоровье уже не то.
а вот в венесуэлу съездил бы за казенный счет, поддержать
венесуэлок (туалетной бумаги, соль и спички для них уже закупил, приготовился)....
kryimzdick 13 сентября 2018 | 15:02
jetsam: не напасешься на них туалетной бумаги, кушают плохо, мыла нет, инфекций жкт много.
askol2016 13 сентября 2018 | 14:53
Не понял, с кем этот недомерок воевать собрался? 300 тысяч с вооружением и на танках через океан забрасывать будет? Америка далеко, танками не достанешь!
nicar 13 сентября 2018 | 14:55
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!
hz6691 13 сентября 2018 | 14:57
Разворот на восток случится тогда, когда шуваловские собачки будут защищать честь России не в лондонах и парижах, а в пекине.
neon999 13 сентября 2018 | 15:05
Кто считает реальным "государство" Путина, с его неправедными судами и "полицией" избивающих людей, а самого фюрера легитимно избранным на честных выборах - тот
пусть их и "защищает", вместе со всеми их сомнительными союзниками.
curious69_ 13 сентября 2018 | 15:09
Кремлёвскому ИДИЁТУ опять снится , что на Россию внезапно напали враги и отобрали себе российскую НИЩЕТУ и разбитые дороги.
piterjanis 13 сентября 2018 | 15:12
Всё правильно сказал
piterjanis 13 сентября 2018 | 15:18
piterjanis: это задача любой армии мира