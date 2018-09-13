Z Архив новостей новости
5 23 6 1063
14:00, 13 сентября 2018

Вооруженные силы РФ должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, сказал Владимир Путин

Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, сказал Владимир Путин, выступая перед участниками учений Восток-2018.

В учениях задействованы военнослужащие Китая и Монголии. По заявлению военных, учения станут крупнейшими за последние 30 лет.

В НАТО считают, что крупные российские военные учения Восток 2018, впервые с участием Китая, являются результатом десятилетней модернизации вооруженных сил России и подготовкой к широкомасштабному военному конфликту с Западом.

С точки зрения стратегического партнерства, Москва и Пекин, главные участники этих военных учений, в которых задействовано более 300 тысяч человек, переживают сейчас настоящий «медовый месяц», пишет французская газета Круа. – Они сотрудничают в рамках Совбеза и ШОС, однако речь не идет о военном альянсе по образу НАТО, считает автор статьи, цитата: «китайцы предпочитают работать над общим досье в прагматической манере».

Сотрудничество России с Китаем приводит к формированию нового центра силы, пишет австрийская Штандард. – При помощи учений совместно с Китаем Москва демонстрирует Западу вновь обретенный военный потенциал и самоуверенность. Это становится своего рода манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток, отмечает издание (перевод сайта Инопресса). Через несколько недель НАТО будет проводить крупные военные учения в Норвегии, сообщает швейцарская Нойе Зурхер Цайтунг. – Газета напоминает, что на саммите в Уэльсе четыре года назад, Североатлантический альянс взял курс на коллективные сценарии обороны, особенно, цитата, «под давлением ситуации с аннексией Крыма», конец цитаты.

Запланированные на конец октября учения НАТО, с участием Швеции и Финляндии, станут крупнейшими с момента окончания холодной войны.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

motooppic 13 сентября 2018 | 14:13

все правильно. если западные ублюдки решатся напасть на Россию, то мы, россияне, уничтожим западное стадо до самого последнего урода. И тогда демократия восторжествует!

luger_max_otto 13 сентября 2018 | 14:28

Ага. Ты еще придумай союзников для путинского режима, комик...

nestor199 13 сентября 2018 | 15:17

luger_max_otto: А путинскому режиму союзники нужны?

nik213 13 сентября 2018 | 14:43

motooppic: "мы, россияне, уничтожим западное стадо до самого последнего урода..."
Как говорят в Техасе про таких уродов вроде тебя: слишком много мускулов и слишком мало мозгов.

(комментарий скрыт)

kryimzdick 13 сентября 2018 | 14:59

motooppic: Помрёмте ж под Москвой

aleksandr39 13 сентября 2018 | 14:14

Что опять война и будем драпать до Волгограда , а цех пирожных для семей обкомовских работников будет в Питере ?

democ 13 сентября 2018 | 14:14

Это китайцы союзники? С каких это пор? Наверное, как российские граждане стали китайское дерьмо везти сумками, а мы обратно лес и сырьё.

stopkran1969 13 сентября 2018 | 14:14

И кто же эти союзники? Ын?

nns33 13 сентября 2018 | 14:33

Вооруженные силы РФ должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников, ======= А руководство любой страны обязано осуществлять такую политику,чтобы вопрос о войне никогда не возникал.

wojskowy Марек Качоровски 13 сентября 2018 | 14:37

Китай союзник России? Совместные учения Китай проводит только затем, что бы реально понять с чем он столкнётся в будущей войне, если такая возникнет. Китай не скрывает своих претензий на земли Сибири, правда воевать за них ему вряд ли придётся, он и так тихой сапой их обживает и через несколько лет национальный состав этих земель превысит порог 50% жителей, которые будут иметь паспорта Поднебесной, ну а далее смотри Конституцию Российской Федерации. А воевать с США? Зачем это Китаю? Победить он не сможет, а проиграв потеряет всё.

kryimzdick 13 сентября 2018 | 15:01

wojskowy: Да ни с чем Китай не столкнется. У него пехоты больше, чем все население РФ вместе. А российские ракетные войска перекуплены давно. Дырочки в обшивках сверлить можно и не только в мирных целях исследования космоса.

goshan31 13 сентября 2018 | 14:38

Таки и полуостров Даманский уже позабыли?!

nestor199 13 сентября 2018 | 15:21

goshan31: Ну, Даманский не полуостров ........................ . Я помню фамилию погибшего командира пограничной заставы - Герой Советского Союза старший лейтенант Стрельников.

eyjafjallajoekull 13 сентября 2018 | 14:38

Поскольку те 300 ученых (или светлых умов), о которых говорил Блез Паскаль Россию уже давно покинули, придется мне выступить от их имени. А именно, у России нет ни единого врага в лице любых государств. Запад на Россию не нападет и не собирается-мы вполне довольны своей жизнью и геморрой вкупе с ядерным уничтожением нам не нужен. Что касается остальных стран-отсутствие в России интереса к правам человека гарантирует ей безопасность и с их стороны. Так что-живите, наслаждайтесь жизнью и не мешайте жить другим!

jetsam 13 сентября 2018 | 14:42

@и поддерживать союзников,"@
список союзников включает томбовских волков?
а венесуэлу?
в корею\сирию\цар\абхазию\лугандонию не хочу, здоровье уже не то.

а вот в венесуэлу съездил бы за казенный счет, поддержать
венесуэлок (туалетной бумаги, соль и спички для них уже закупил, приготовился)....



kryimzdick 13 сентября 2018 | 15:02

jetsam: не напасешься на них туалетной бумаги, кушают плохо, мыла нет, инфекций жкт много.

(комментарий скрыт)

askol2016 13 сентября 2018 | 14:53

Не понял, с кем этот недомерок воевать собрался? 300 тысяч с вооружением и на танках через океан забрасывать будет? Америка далеко, танками не достанешь!

nicar 13 сентября 2018 | 14:55

Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!

hz6691 13 сентября 2018 | 14:57

Разворот на восток случится тогда, когда шуваловские собачки будут защищать честь России не в лондонах и парижах, а в пекине.

neon999 13 сентября 2018 | 15:05

Кто считает реальным "государство" Путина, с его неправедными судами и "полицией" избивающих людей, а самого фюрера легитимно избранным на честных выборах - тот
пусть их и "защищает", вместе со всеми их сомнительными союзниками.

curious69_ 13 сентября 2018 | 15:09

Кремлёвскому ИДИЁТУ опять снится , что на Россию внезапно напали враги и отобрали себе российскую НИЩЕТУ и разбитые дороги.

piterjanis 13 сентября 2018 | 15:12

Всё правильно сказал

piterjanis 13 сентября 2018 | 15:18

piterjanis: это задача любой армии мира

Самое обсуждаемое

Новости

Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым Лондон обвиняет их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 107 6 7412
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 134 6 11093 09:59
Kармия, путин, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 283 6 44031 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 237 6 23332 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 153 6 15830 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 186 6 19804 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14689 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это…

5 53 6 6264
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 102 6 12155 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7920 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8909 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Об этом они заявили в интервью телеканалу RT…

5 67 6 8380
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 192865 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11138 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

+ Совбез ООН: обсуждение новых данных по делу Скрипалей Совбез ООН: обсуждение новых данных по делу Скрипалей На этой встрече настоял Лондон…

5 172 6 40503 06.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, оон, видео, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36191 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что Петров и Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-нибудь другому///

5 96 6 35988
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 221 6 170695 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 48 6 13570 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 284 6 416316 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1519 6 192865 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7252680
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3655272

Сегодня в эфире