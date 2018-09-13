Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза

Иски подавали, в частности, Роснефть, Сбербанк, Внешэкономбанк.

Роснефть продолжит отстаивать свои права, — заявил Эху представитель компании Михаил Леонтьев

Леонтьев добавил, что Роснефть никак не связана с политикой российского государства, поэтому не должна страдать из-за санкций.

Желание крупных российских компаний, связанных с государством, отменить европейские санкции вполне понятно, однако юридических оснований для этого нет, — такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Андрей Нечаев.

Нечаев добавил, что все эти компании находятся под государственным контролем, даже если формально ему не принадлежат.

Сегодня же Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении России. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.