Европейский союз продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта
Европейский союз продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины» – говорится в заявлении Европейского совета.
Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижении.
Комментарии2
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tv_victim 13 сентября 2018 | 14:07
Ничего не поделаешь. Придется опять грабить население.
lenin3 13 сентября 2018 | 14:08
Вот как раз на этих 155-и лицах и 44-х организациях эти санкции и не сказываются:на их защите весь бюджет РФ.А вот на остальных 140млн россиян эти санкции как раз и сказываются поднятием цен на всё,придумыванием всяких новых налогов и увеличением пенсионного возраста...