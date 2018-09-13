Европейский союз продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины» – говорится в заявлении Европейского совета.

Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижении.