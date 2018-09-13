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Эксклюзив Эха 14:00, 13 сентября 2018

Петров и Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью RT

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью телеканалу RT. В беседе с Маргаритой Симоньян они заявили, что это их настоящие имена и они действительно те люди, которые показаны на видеозаписях. Оба утверждают, что приехали в Великобританию как туристы, чтобы «оторваться», а в Солсбери хотели посмотреть знаменитый собор.

Боширов и Петров утверждают, что занимаются бизнесом и не имеют отношения к ГРУ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что интервью с Петровым и Бошировым было записано накануне.

Накануне президент Путин сообщил, что российским властям известно, что за люди Петров и Боширов. Их нашли; как выразился Путин, это гражданские лица, «ничего там особенного и криминального нет». Президент выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут. «Пусть они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — добавил Путин.

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT – это часть плана по работе с обвинениями в отравлении Скрипалей, — считает политолог Глеб Павловский.

По мнению Павловского, все, что скажут Петров и Боширов, вряд ли сильно повлияет на сложившуюся ситуацию.

Комментарии

14

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edyunia 13 сентября 2018 | 14:04

Сказанному верить!

meteor1908 13 сентября 2018 | 14:10

edyunia: это нетрадиционные туристы. Вот был я в Британии несколько дней. Тауэр, Вестминстерское аббатство, королевский дворец, Гайдпарк, Британский музей, Пикадили... Но чтобы Солсбери и два раза - да я о таком городке и не слышал...

igorkot____1 13 сентября 2018 | 14:12

Бог Мой, какие же это дураки! Они даже не понимают какую куйню лепят!

aleksandr39 13 сентября 2018 | 14:11

edyunia: А почему они поехали в Англию без жен и детей ,а как же их работа и что нельзя было съездить в Крым ?

putin_itogy 13 сентября 2018 | 14:05

Трупы.

jamba 13 сентября 2018 | 14:06

Сидели дома, смотрели, как обычно обнявшись, телек! А тут, Путин им и говорит: Мы вас нашли, идите на какой нибудт канал, расскажите все! Они и пошли. А чо, сам Путин приказал!))));))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

cromwel 13 сентября 2018 | 14:07

Они так врали, что даже вспотели от натуги. Кинокомедия.

mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 14:07


Полная лажа.
Но для аудитории быдлоящика вполне сойдёт.
Туристы-"новички", приехавшие полюбоваться именно Солсберийским собором?

Интересно, где они раздобыли номер мобильника симоняшки?
Видимо, нацдилер им дал?

vlabar1960 13 сентября 2018 | 14:08

Они живы, удивительно. Впрочем, возможно, они живы именно для этого интервью. Дальше их путь : или в думу, или на кладбище.

democ 13 сентября 2018 | 14:08

Случайно мимо проходили... Да остановились водички попить... Только вот российских граждан там много, только вот выбор почему - то пал на них. Неужели английские пикертоны такие же отмороженные как наши? И не отследили весь маршрут движения, где проживали, каким способом добрались и т.д.?
Не убедительно.

krysodav2 13 сентября 2018 | 14:10

Сплошная лажа для наивника!

glotov 13 сентября 2018 | 14:10

Ну вот и выяснилось, что Мэй лгала.

curhatuy6 13 сентября 2018 | 14:12

Будущие депутаты:)))

sadda 13 сентября 2018 | 14:12

А где они живут, где и кем работают? как часто ездят за границу?

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