Петров и Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью RT
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью телеканалу RT. В беседе с Маргаритой Симоньян они заявили, что это их настоящие имена и они действительно те люди, которые показаны на видеозаписях. Оба утверждают, что приехали в Великобританию как туристы, чтобы «оторваться», а в Солсбери хотели посмотреть знаменитый собор.
Боширов и Петров утверждают, что занимаются бизнесом и не имеют отношения к ГРУ.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что интервью с Петровым и Бошировым было записано накануне.
Накануне президент Путин сообщил, что российским властям известно, что за люди Петров и Боширов. Их нашли; как выразился Путин, это гражданские лица, «ничего там особенного и криминального нет». Президент выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут. «Пусть они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — добавил Путин.
Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT – это часть плана по работе с обвинениями в отравлении Скрипалей, — считает политолог Глеб Павловский.
По мнению Павловского, все, что скажут Петров и Боширов, вряд ли сильно повлияет на сложившуюся ситуацию.
Комментарии14
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edyunia 13 сентября 2018 | 14:04
Сказанному верить!
meteor1908 13 сентября 2018 | 14:10
edyunia: это нетрадиционные туристы. Вот был я в Британии несколько дней. Тауэр, Вестминстерское аббатство, королевский дворец, Гайдпарк, Британский музей, Пикадили... Но чтобы Солсбери и два раза - да я о таком городке и не слышал...
igorkot____1 13 сентября 2018 | 14:12
Бог Мой, какие же это дураки! Они даже не понимают какую куйню лепят!
aleksandr39 13 сентября 2018 | 14:11
edyunia: А почему они поехали в Англию без жен и детей ,а как же их работа и что нельзя было съездить в Крым ?
putin_itogy 13 сентября 2018 | 14:05
Трупы.
jamba 13 сентября 2018 | 14:06
Сидели дома, смотрели, как обычно обнявшись, телек! А тут, Путин им и говорит: Мы вас нашли, идите на какой нибудт канал, расскажите все! Они и пошли. А чо, сам Путин приказал!))));))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
cromwel 13 сентября 2018 | 14:07
Они так врали, что даже вспотели от натуги. Кинокомедия.
mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 14:07
Полная лажа.
Но для аудитории быдлоящика вполне сойдёт.
Туристы-"новички", приехавшие полюбоваться именно Солсберийским собором?
Интересно, где они раздобыли номер мобильника симоняшки?
Видимо, нацдилер им дал?
vlabar1960 13 сентября 2018 | 14:08
Они живы, удивительно. Впрочем, возможно, они живы именно для этого интервью. Дальше их путь : или в думу, или на кладбище.
democ 13 сентября 2018 | 14:08
Случайно мимо проходили... Да остановились водички попить... Только вот российских граждан там много, только вот выбор почему - то пал на них. Неужели английские пикертоны такие же отмороженные как наши? И не отследили весь маршрут движения, где проживали, каким способом добрались и т.д.?
Не убедительно.
krysodav2 13 сентября 2018 | 14:10
Сплошная лажа для наивника!
glotov 13 сентября 2018 | 14:10
Ну вот и выяснилось, что Мэй лгала.
curhatuy6 13 сентября 2018 | 14:12
Будущие депутаты:)))
sadda 13 сентября 2018 | 14:12
А где они живут, где и кем работают? как часто ездят за границу?