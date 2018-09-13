Петров и Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью RT

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью телеканалу RT. В беседе с Маргаритой Симоньян они заявили, что это их настоящие имена и они действительно те люди, которые показаны на видеозаписях. Оба утверждают, что приехали в Великобританию как туристы, чтобы «оторваться», а в Солсбери хотели посмотреть знаменитый собор.

Боширов и Петров утверждают, что занимаются бизнесом и не имеют отношения к ГРУ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что интервью с Петровым и Бошировым было записано накануне.

Накануне президент Путин сообщил, что российским властям известно, что за люди Петров и Боширов. Их нашли; как выразился Путин, это гражданские лица, «ничего там особенного и криминального нет». Президент выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут. «Пусть они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — добавил Путин.

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT – это часть плана по работе с обвинениями в отравлении Скрипалей, — считает политолог Глеб Павловский.

По мнению Павловского, все, что скажут Петров и Боширов, вряд ли сильно повлияет на сложившуюся ситуацию.