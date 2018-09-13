Евровидение в 2019-ом году пройдет в Тель-Авиве
Об этом только что объявили организаторы песенного конкурса.
Ранее местные СМИ отмечали, что разные государственные структуры в Израиле по-своему относились к тому, где должен пройти конкурс. Некоторые чиновники и политики настаивали на том, что это был Иерусалим. Также среди городов-претендентов на Евровидение назывались Эйлат и Хайфа.
Комментарии3
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jblack2 13 сентября 2018 | 13:54
Странным образом как и раньше победа израильского исполнителя совпала с юбилеем данного государства.
Они там наколдовали что ли?..
bilrot 13 сентября 2018 | 13:59
jblack2: Просто с Богом у них связь местная , а не междугородняя .
vetsurgeon 13 сентября 2018 | 13:58
наверняка это будет самый крутой конкурс евровидения по сравнению с теми что были раньше. даже несмотря на то, что всякие фашистские ублюдки типа козла роджера уотерса и брайана ино призывают к бойкоту