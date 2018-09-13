Евровидение в 2019-ом году пройдет в Тель-Авиве

Об этом только что объявили организаторы песенного конкурса.

Ранее местные СМИ отмечали, что разные государственные структуры в Израиле по-своему относились к тому, где должен пройти конкурс. Некоторые чиновники и политики настаивали на том, что это был Иерусалим. Также среди городов-претендентов на Евровидение назывались Эйлат и Хайфа.