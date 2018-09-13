Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти», которая требовала отменить санкции ЕС в отношении России и компании в частности. Это уже второй подобный иск.

Ранее «Роснефть» пыталась оспорить введенные в 2014-ом году ограничительные меры. В компании заявили, что оба решения являются незаконными и политизированными.