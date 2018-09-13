Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти»
Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти», которая требовала отменить санкции ЕС в отношении России и компании в частности. Это уже второй подобный иск.
Ранее «Роснефть» пыталась оспорить введенные в 2014-ом году ограничительные меры. В компании заявили, что оба решения являются незаконными и политизированными.
Комментарии11
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danko1 13 сентября 2018 | 13:37
Наглый вор Игорь Иванович перепутал басманный путинский суд, которому он сам указание даёт, с европейским, где закон соблюдают.
amrigo 13 сентября 2018 | 13:37
А зачем Роснефти Европейский суд, если у Сечина есть свой личный суд?)
ostapbey 13 сентября 2018 | 13:43
Угомонили вражину??
Утихомирили??
Вот жеж внедрившиесяв Роснефть враги и вредители!!!!
Добивались дважды отмены пользы для России..
При грузинах Джугашвиле и Берие за такое дело вредителей по головке не гладили.
А тут гладят и по волосам не плачут.
Даже..
perestarok 13 сентября 2018 | 13:43
" Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворить иск «Роснефти»"
Ну как суд может решить что-то в пользу России, когда США грозят судьям санкциями. Это же демократия.
ostapbey 13 сентября 2018 | 13:46
perestarok и ты туды ж? Из ума выжил?? Во вредители внедряешься?
Ужо я тебя, окаянного, просветлю...
И просветю даже..
perestarok 13 сентября 2018 | 14:08
ostapbey: "и ты туды ж? Из ума выжил?? Во вредители внедряешься?
Ужо я тебя, окаянного, просветлю...
И просветю даже.."
Может Вам с доктором поговорить?
democ 13 сентября 2018 | 13:44
А почему то вспомнилось, - "Просю выдать во временное пользование..."
ostapbey 13 сентября 2018 | 13:49
democ: Прося??
Это еше более ласкательнее имя, чем Параша от Прасковьи из подмосковьи?
Ну и зачем тебе Прося??
Для каких таких утех даже??
democ 13 сентября 2018 | 13:55
ostapbey: к/ф "Зелёная повозка"
ostapbey 13 сентября 2018 | 13:57
democ: повозка ли...
эх ты... Деревня.... Еще про телегу впереди лошади вспомни..
democ 13 сентября 2018 | 14:02
ostapbey: Виноват, к\ф "Зелёный фургон". Старею однако...