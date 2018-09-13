Верховный суд Бурятии не разрешил водить в детский сад ребенка, чья семья отказалась делать ему пробу Манту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее заведующая детским садом отстранила воспитанника от посещения учреждения, ссылаясь на то, что отказ от пробы Манту влечет за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья. Законный представитель ребенка пытался оспорить это в суде.