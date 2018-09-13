Верховный суд Бурятии не разрешил водить в детский сад ребенка, чья семья отказалась делать ему пробу Манту
Верховный суд Бурятии не разрешил водить в детский сад ребенка, чья семья отказалась делать ему пробу Манту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее заведующая детским садом отстранила воспитанника от посещения учреждения, ссылаясь на то, что отказ от пробы Манту влечет за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья. Законный представитель ребенка пытался оспорить это в суде.
Комментарии3
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timwlad89 13 сентября 2018 | 13:56
Верное решение.
Христос спекулянтов на соцальной солиданости чтобы насаждать свою власть торгаша ,изгонял из храма палкой и плеткой.
murad_manapov 13 сентября 2018 | 13:59
отказывались в школе от манту, там велели принести справку из тубдиспансера, принесли. всё норм.
timwlad89 13 сентября 2018 | 14:09
Ну там же провели обследование или купили?! Так что murad_manapov,это ище проверят на счет торгашества.