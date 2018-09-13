Дума приняла в I чтении законопроект, вводящий ответственность за увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Такая мера будет приниматься только в крайнем случае, рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
Проект закона поддержали фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.
Комментарии5
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hastings 13 сентября 2018 | 13:33
А зачем работодатель вообще кого то необоснованно имеет право увольнять?
chapter_2 13 сентября 2018 | 13:41
hastings: Закон не может применяться "только в крайнем случае". Закон обязателен для исполнения. Закон суров, но это - закон!
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова либо юридически безграмотна, либо нагло лжёт.
lehich 13 сентября 2018 | 13:34
Теперь будут увольнять лиц предпредпенсионного возраста
nik213 13 сентября 2018 | 13:52
Плешивый глазом не успел моргнуть, они уже подсуетились!
democ 13 сентября 2018 | 13:58
Ну и кто будет из работодателей ждать наступления "крайнего случая"!? Голикова не разъяснила?