Дума приняла в I чтении законопроект, вводящий ответственность за увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Такая мера будет приниматься только в крайнем случае, рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Проект закона поддержали фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.