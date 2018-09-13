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Эксклюзив Эха 13:30, 13 сентября 2018

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ

Об этом они заявили в интервью телеканалу RT. Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это. Также Петров и Боширов утверждают, что это их настоящие времена и именно их фотографии были опубликованы в Великобритании.

Британские власти уверены, что Петров и Боширов – сотрудники ГРУ, а их имена, скорее всего, вымышленные.

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT – это часть плана по работе с обвинениями в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предъявленных Великобританией. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Конечно, это импровизация от начала до конца. Сейчас речь идет об оборонительной тактике, и успешна она или нет, пока непонятно. Выглядит она суматошной. Вопрос на самом деле в том, что скажут эти двое, есть ли у них хоть какие-то проверяемые сообщения или они просто являются «заглушкой» — то, что они будут говорить, должно будет создать просто повод для российского телевидения и российской дипломатии, которые опасно сближаются — отрицать все вообще», — сказал он.

По словам Г.Павловского, то, что скажут А.Петров и Р.Боширов, вряд ли сможет сильно повлиять на сложившуюся ситуацию. «Есть ли действительно у этих двоих какие-то доказательства того, что они являются какой-то автономной группой, автономной парой, и какие-то причины ездить в Великобританию, в Солсбери, в частности, не ясно. Потому что бывают даже сложно устроенные операции, где действуют не менее двух групп, одна из которых осуществляет намеренное, а другая создает видимость участия, не имея отношения к каким-то действиям», — отметил политолог.

По мнению Г.Павловского, «согласование этого интервью уже было» до того, как президент России обратился с предложением выступить подозреваемым в любом из российских СМИ. «Видимо, уже была идея о том, что именно они (подозреваемые) скажут. Путин не стал бы вообще это говорить, если бы не было уже какой-то схемы дальнейших действий», — заключил он. Ранее А.Петров и Р.Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля, дали интервью RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сказала, что они максимально подробно ответили на вопросы, касающихся подозрений в их причастности к отравлению Скрипаля.

Комментарии

55

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unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:34

Теперь когда ложь англосаксов раскрыли знаете кто выглядят самыми главными идиотами - страны Запада которые поверили в брехню Лондона. Долго же им теперь придется извиняться перед Россией за необоснованные обвинения, если конечно у них есть хоть капля совести. Хотя конечно совесть и запад вещи не совместимые.

alexakimfaa 13 сентября 2018 | 13:36

unprejudiced: Оставь свои надежды!..

roman_i_olga 13 сентября 2018 | 13:41

alexakimfaa: а мне пенсия в Брянске пришла - 8400. буду смаковать месяц

danko_dirka 13 сентября 2018 | 13:46

roman_i_olga: ты здесь сутками трешься. Наверное еще 3 пенсии имеешь? Пошел бы работать. А то сотрешься.

roman_i_olga 13 сентября 2018 | 13:54

danko_dirka: куда идти ?? кругом аферисты кидают на деньги

pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 13:59

roman_i_olga: Так работать надо было!

nik213 13 сентября 2018 | 13:48

alexakimfaa: "Долго же им теперь придется извиняться перед Россией..."
Может, ты еще и случай припомнишь тут, когда перед Россией извинились "за необоснованные обвинения"

sedoff 13 сентября 2018 | 13:37

Более дешёвую отмазку, только подтверждающую подозрения британцев, для этих двоих придумать было трудно.

luger_max_otto 13 сентября 2018 | 13:47

Ну отчего же. Для полноты можно засунуть их в госдуру. А то и в совет федерации. Представители маленького но гордого народа туристов в штатском, ага.

zor 13 сентября 2018 | 13:57

sedoff: следующая версия будет что они заблудившиеся геологи или погонщики верблюдов отбившиеся от каравана

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:38

unprejudiced: известная песня - этонемы, таммальчикараспяли, и проче ....

skull___ 13 сентября 2018 | 13:43

johnbmw: Известная песня ДУМАЮЩИХ либерастов-этомы, нужноплатитьикаяться...

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:45

skull___: осеннее обострение???? Сочувствую :-(((((((((((

luger_max_otto 13 сентября 2018 | 13:55

Ихтамнеты еще. Впрочем, оживление запутинской сволочи само по себе показывает- без нынешних российских властей дело не обошлось.

glotze7 13 сентября 2018 | 13:38

А в их номере следы новичка откуда взялись? А! Англичанка нагадила!!11

unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:41

glotze7: Только вот незадача, никто в отеле их не видел, как не видел и сотрудников полиции что номер обследовали.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:46

unprejudiced: т.е. они сами говорят - мы там были!, записи в документах свидетельствуют тоже самое! ... но вот их никто НЕ ВИДЕЛ!!! ;-))))))))))))))))))))

pavelmistery 13 сентября 2018 | 13:48

unprejudiced: "никто в отеле их не видел"

Не лгите, полиция, сотрудники отеля и очевидцы подтверждают, что они там были.

unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:56

pavelmistery: Почему же сотрудники отеля живы и здоровы? Там ведь такая концентрация отравляющих вещество должна быть что ого го.

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stratofighter 13 сентября 2018 | 13:39

unprejudiced: То есть достаточно слов подозреваемого - "это не я, пьян был, ничего не помню, маруха Ритка подвердит" - чтобы все ему сразу поверили и кинулись извиняться? А ты смешной!

unprejudiced 13 сентября 2018 | 14:00

stratofighter: Для запада да, для примера посмотрите сколько раз пендосы на обвинение в военных преступлениях в Сирии только и утверждали, это не мы и точка.

aleksandr39 13 сентября 2018 | 13:39

unprejudiced: Еще они рассказали о чем говорил Гришка самозванец и отец Варлаам на Литовской границе .

rogerrabbit 13 сентября 2018 | 13:42

unprejudiced: ложь англосаксов раскрыли

разумеется
правда раскрыта!
враги посрамлены!

ведь это так характерно для туристов:
приехать в Лондон, не сходить ни в один музей, зачем-то съездить пару раз в маленький городок, оба раза зачем-то пройди там по одной и той же ничем не примечательной улице, не зайти ни в один собор и ни в один музей

да, и ещё зачем-то купить по два комплекта обратных билетов на разные рейсы

обычное поведение туристов
ничего странного

выглядит, как чистая правда

unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:46

rogerrabbit: А вы видели чтобы они возле дома Скрипалей было? Ссылку на запись с видеокамер как они стоят возле двери и какие то манипуляции с ручкой делают одетые в костюмы химзащиты?

olenenok_zed 13 сентября 2018 | 14:00

unprejudiced: покажи мне свой писюн. давай я лучше сразу тебе подрачу. о.О

physik 13 сентября 2018 | 14:04

unprejudiced: Вообще-то, г-н rogerrabbit ничего не писал про то, что они проводят манипуляции с ручкой двери. Он, напоминаю, написал: приехать в Лондон, не сходить ни в один музей, зачем-то съездить пару раз в маленький городок, оба раза зачем-то пройди там по одной и той же ничем не примечательной улице, не зайти ни в один собор и ни в один музей .
Если уж придираться к словам, то, хотя бы, по делу.

stopkran1969 13 сентября 2018 | 14:04

unprejudiced: гы, а вы видели, что их там не было? Чем докажете?

unprejudiced 13 сентября 2018 | 14:11

stopkran1969: показаниями самих подозреваемых

(комментарий скрыт)

vitaminoz 13 сентября 2018 | 14:01

unprejudiced: да-да, раскрыта первым аналом и рашей тудей.
Про фотошоп и постановочные съемки портянки уже не вспоминают))

idruker 13 сентября 2018 | 14:07

unprejudiced: Ой дураак! Думаешь твое веское слово улучшит впечатление от жалкого лепета двух косноязычных мужиков? Кривляться нужно правдоподобнее, если хочешь хоть кого то из оппонентов поколебать, а не только облегчиться на форуме.

aleksandr39 13 сентября 2018 | 13:37

Два безработных россиянина продали свои квартиры и на последние деньги поехали в Англию побродить по разным городам , своих детей они определили в "детские дома " с женами развелись .

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:40

aleksandr39: а до того несколько раз приезжали в Швейцарию ... ну ЧИСТО трамвай заблудился :-))))))))))))))))

igorkot____1 13 сентября 2018 | 13:42

Смешно смотреть на этих двух придурков дающих интервью Симонянше. Чем глупее выдадут свой "рассказ" тем больше ватного ловят в это поверят. Не удивлюсь если англосаксы выложат видео как эти остолопы на ручку Скрипачей наносят свое "зелье". Вот умора то будет.

skull___ 13 сентября 2018 | 13:37

Объявите себе педиками и пригрозите ЕСПЧ, европейцы сразу заднюю дадут.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:41

skull___: это вы симонян? или петровым-васечкеным????? ;-)))))))))))))))

lion64__2 13 сентября 2018 | 13:43

skull___: Так это судя по всему, они и есть, гомосеки позорные. А мелкобританские джентльмены прокололись, на горячо любимых в гей-ропе заднеприводных копыта подняли.

unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:39

«подозреваемые» по делу Скрипалей ответили на вопрос о флаконе духов Nina Ricci, в котором, как утверждают британские следователи, якобы перевозилось нервно-паралитическое вещество.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — сказал Боширов, отвечая на вопрос Симоньян, были ли у них духи.

Логично сказано, и развить этот довод невозможно. Кстати кто знает, англосаксы уже снесли отель где по их версии разливался Новичок? Все таки при переливании если не было в номере барокамеры концентрация вещества была бы такая чтоб все умерли бы.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:42

unprejudiced: вы таки СПЕЦ по концентрациям ядов? именно новичка?????

unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:44

johnbmw: Если уж из-за одной дверной ручки англосаксы дом снести хотят, то очевидно в отеле концентрация должна быть выше. Только вот незадача, данных о том что они во теле вообще нет. По версии следствия они сразу уехали, без вещей. Какой вообще отель? Его уже на ходу англосаксы придумали

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:49

unprejudiced: нанесение от Перелива СОВСЕМ не отличаете???? бедненький :-((((

unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:53

johnbmw: возьмите в хим лаборатории ядовитое вещество чьи испарения убивают и попробуйте перелить его по баночкам дома. Потом расскажите как это просто.

johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 14:10

unprejudiced: вы знаете показатель Летучести новичка????? Поделитесь!!!! ;-)))))))))))

rogerrabbit 13 сентября 2018 | 13:44

unprejudiced: Логично сказано, и развить этот довод невозможно.

логично только для дебилов,
которые видели таможню только в телевизоре

(комментарий скрыт)

erpetkur 13 сентября 2018 | 13:44

Господа гусары, молчать !

o_smirnov 13 сентября 2018 | 13:44

Они максимально подробно ответили на вопросы Маргаритки? А кому они нужны, эти ЕЁ вопросы?

Они должны отвечать на вопросы следователей, находясь в разных комнатах, чтобы эти ответы можно было СРАВНИТЬ.

nickan 13 сентября 2018 | 13:44

всё пропало

zik14 13 сентября 2018 | 13:46

Революционное чутье подсказывает нашим хомячишкам, шо они диверсанты-душегубы и есть!

platonnekafrin 13 сентября 2018 | 13:48

(Хочу помочь России, желающие того же обязаны присоединиться)
- Петруха, Боширка! Однокашники! А помните, как в пятом классе кошку вешали, духами вымазали и на самолет посадили!?
(Памятка для патриотов: Клички могут быть разные, но чтобы узнавались фамилии ребят. Заместо "однокашники" можно употребить "одноротники", "одновзводники" и т.п., а заместо "кошку вешали" - "собаку", "козу", т.е. любое среднее животное, имеющее хвост, шею либо ухо)

alex55 13 сентября 2018 | 13:51

Ну да, ну да... По совету друзей..., не больше часа..., туристами... Типа "мне в Париж, по делу, срочно"... Очевидно в штатном расписании ГРУ РФ, наряду с должностями "Отпускники", появились должности "Туристы"...

voenpes 13 сентября 2018 | 13:56

Говорят:"Поездка была туристической. Нам друзья давно советовали посетить этот город". А пробыли они там всего час. Не хило слетать в Англию в туристическую поездку продолжительностью 1 час.

putin_itogy 13 сентября 2018 | 13:56

Вы ПОКОЙНИКИ, ребята!
Какие вы нахрен, "гру"....?!
Вы - грузчики с плодоовощной базы.
Зачем вам сермяжным, было ВВОЗИТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ БРИТАНИИ - БОВ..???
Боевое отравляющее вещество,
вы как слоны тупорылые, ввезли на территорию чужого государства, члена НАТО!
Это не просто объявление войны - это оскорбление, Великого могущественного государства планеты!
И кем - гопниками с рязанской подворотни ...
Вы что, уроды, не могли придушить Скрипаля, к примеру "шарфиком"..?
Или просто, молотком кокнуть..
Вы что из себя фраеров решили поизображать..?
Ну, поизображали.
Англии не Скрипалая вашего жалко, или он кому то нужен.
Вы - рисковали, жизнями и здоровьем, подданных её Величества!
За это вам, однозначный, расход.
И уничтожит вас, не Британия..
Вас грохнут по приказу Михал Иваныча. Вы его подставили.
И не просто подставили - а спалили на мировом уровне.
повторяю - вы , покойники.
Аминь.

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prade 13 сентября 2018 | 13:57

Классическая формула лжи Кремля, известная еще с войны на Донбассе.
- Нет, это не наши люди.
- Да, это наши люди, но они простые отпускники, туристы.
- Вы все врете.

vedahu 13 сентября 2018 | 13:59

Конечно же всей этой фигне нормальный человек не поверит а только наоборот увериться в том что это два кремлевских отморозка....Но какой у нас сейчас нормальный человек телевизор смотрит и слушает эту ересь а эти занимается основной российский лекторат...Этот лекторат поверит в любой бред только бы чувствовать что их страну необоснованно обижают а их нац лидера необоснованно травят на "диком" западе...Так их взрастила история и пропаганда...Саммостоятельное мышление и отсутствие шовинистических и крепостнических чувств им неведомы...

apels 13 сентября 2018 | 14:02

Понятно, что их теперь просто будут ловить на вранье. И это вранье станет одним из доказательств :)

keg 13 сентября 2018 | 14:02

ну всё.... теперь санкции снимут и весь мир нас полюбит ....

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