Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ

Об этом они заявили в интервью телеканалу RT. Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это. Также Петров и Боширов утверждают, что это их настоящие времена и именно их фотографии были опубликованы в Великобритании.

Британские власти уверены, что Петров и Боширов – сотрудники ГРУ, а их имена, скорее всего, вымышленные.

Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT – это часть плана по работе с обвинениями в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предъявленных Великобританией. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Конечно, это импровизация от начала до конца. Сейчас речь идет об оборонительной тактике, и успешна она или нет, пока непонятно. Выглядит она суматошной. Вопрос на самом деле в том, что скажут эти двое, есть ли у них хоть какие-то проверяемые сообщения или они просто являются «заглушкой» — то, что они будут говорить, должно будет создать просто повод для российского телевидения и российской дипломатии, которые опасно сближаются — отрицать все вообще», — сказал он.

По словам Г.Павловского, то, что скажут А.Петров и Р.Боширов, вряд ли сможет сильно повлиять на сложившуюся ситуацию. «Есть ли действительно у этих двоих какие-то доказательства того, что они являются какой-то автономной группой, автономной парой, и какие-то причины ездить в Великобританию, в Солсбери, в частности, не ясно. Потому что бывают даже сложно устроенные операции, где действуют не менее двух групп, одна из которых осуществляет намеренное, а другая создает видимость участия, не имея отношения к каким-то действиям», — отметил политолог.

По мнению Г.Павловского, «согласование этого интервью уже было» до того, как президент России обратился с предложением выступить подозреваемым в любом из российских СМИ. «Видимо, уже была идея о том, что именно они (подозреваемые) скажут. Путин не стал бы вообще это говорить, если бы не было уже какой-то схемы дальнейших действий», — заключил он. Ранее А.Петров и Р.Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ С.Скрипаля, дали интервью RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сказала, что они максимально подробно ответили на вопросы, касающихся подозрений в их причастности к отравлению Скрипаля.