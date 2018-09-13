Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ
Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ. Об этом они заявили в интервью телеканалу RT. Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это. Также Петров и Боширов утверждают, что это их настоящие времена и именно их фотографии были опубликованы в Великобритании.
Британские власти уверены, что Петров и Боширов – сотрудники ГРУ, а их имена, скорее всего, вымышленные…
Комментарии69
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timber_head 13 сентября 2018 | 13:35
"посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ. Об этом они заявили в интервью телеканалу RT. Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа"
Ну просто ахрененные "туристы". "Слушай, я тут на днях на часок в Париж заскочил - Лувр посмотрел". Если уж врут, то хотя бы делали это складно. ЛЮБОЙ турист, приехав даже в САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ городок, проведет там МИНИМУМ часа три - погуляет, поест, пивка выпьет. "На час" заезжают только по конкретному делу.
idshoohov 13 сентября 2018 | 14:08
timber_head:
Самое главное - они признали, что были в Солсбери, когда происходило отравление. И это уже реальная причина, чтобы привлечь к расследованию хотя бы в качестве возможных свидетелей.
vitaliys 13 сентября 2018 | 13:36
Суд: "Подсудимый, Вы признаете себя виновным ?".
"Нет!".
Суд: "На нет и суда нет !".
vitaliys 13 сентября 2018 | 13:39
Путин и Симоньян всех считают дураками ? Россиян, это понятно. Сотрудников английских спецслужб тоже ?
kondrakr 13 сентября 2018 | 13:42
vitaliys: Передача же для русских. А англичанам всё равно - они по своему плану действуют. Им реакция россиян - пофигу.
vitaliyko 13 сентября 2018 | 13:39
Солсбери туристическая "мекка" британии? Больше мест туристических нет?
kompricikos 13 сентября 2018 | 13:55
vitaliyko: они одноклассники сидели за одной партой, один учился в Питере, другой на Урале, решили поехать в Англию ,посмотреть коллекцию монет через стекло витрины, ничего не выбрали и вернулись домой, да один из них тракторист ,другой шахтер, и ЧО?
croaker 13 сентября 2018 | 13:41
Это ля-ля адресовано на уши российскому обывателю. ТАМ руководствуются конкретными фактами расследования. Странно, что эти ребята появились вначале у Симоньян, а не у Малахова. Хотя всё впереди.
yurhip 13 сентября 2018 | 13:49
Т.е. два раза по часу с целью туризма. Интересно, и что же они там смотрели, что в первы
zhrv 13 сентября 2018 | 13:49
- "Об этом они заявили в интервью телеканалу RT"
Прошу прощения, но меня чисто технический аспект интересует - сами ли они выбрали именно RT для интервью, или только RT их смогло найти?
Думаю, для наблюдателя "по ту сторону границы", интервью именно пропагандистскому каналу, только добавляет фактов в обвинительный приговор.
- "Ну тупые!"
murad_manapov 13 сентября 2018 | 13:55
туризм в сирию. всё включено.
bigmaikl 13 сентября 2018 | 13:57
Утверждают английским следователям?
sadda 13 сентября 2018 | 14:05
А кем они работают что запросто могут съездить прогуляться часок по небольшому городу в Англии? Тут не знаешь как денег сэкономить чтобы съездить в Питер.
jamba 13 сентября 2018 | 14:09
Это все правда! Соседи парней рассказывают ( а выросли они в одном доме, и даже подъезде), мечта увидеть шпиль и старые часы в Солсбери, была у них с детства! Подтверждает и "классная руководительница", интервью с ней будет завтра, там же , на RT*)))))))))))))))))))))))))))))))))