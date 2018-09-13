Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ. Об этом они заявили в интервью телеканалу RT. Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это. Также Петров и Боширов утверждают, что это их настоящие времена и именно их фотографии были опубликованы в Великобритании.

Британские власти уверены, что Петров и Боширов – сотрудники ГРУ, а их имена, скорее всего, вымышленные…