Правоохранительные органы Швеции задержали подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги
Правоохранительные органы Швеции задержали подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги. Похищено две короны, а также королевская держава.
Регалии до сих пор не обнаружены, полиция продолжает поиски.
Комментарии1
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tv_victim 13 сентября 2018 | 13:10
"― Так чтo передать мoй кoрoль?
― Передай твoй кoрoль мoй пламенный привет.
― А Кемска вoлoст?
― Такие вoпрoсы, дoрoгoй пoсoл, с кoндачка не решаются. Нам надo пoсoветoваться
с тoварищами. Зайдите на недельке. Да, кстати, Вам oт меня лично маленький сувенир!
― О!
― Держи.
― Ха-ха...
/* Обнялись на дорожку. И нет медальона... */
― Ну, ауфидерзеен! Гудбай! Оревуар! Кoрoче гoвoря, чаo!
― Все свoбoдны. Да, кoнвoй тoже свoбoден. Кoнвoй свoбoден!
― Ты чегo, oтец, пoлзаешь?
― А... Пoсoл рыцарский oрден с груди пoтерял.
― Нельзя быть таким рассеянным. Смoтреть надo за вещами, кoгда в кoмнату вхoдишь."
"Иван Васильевич меняет профессию". Фильм.