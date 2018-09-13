Власти Чешской республики готовы перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим
Таким образом Чехия станет одним из немногих государств, признающих город столицей Иерусалима.
Перенос посольства должен пройти в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства в Иерусалиме в следующем месяце, затем в город переместят представительства ряда чешских государственных учреждений, рассказал президент страны Милош Земан. Его слова передает израильский телеканал i24News. Решение, по его информации, было одобрено премьер-министром, спикером парламента и главами МИДа и Минобороны Чехии.
Израиль считает Иерусалим своей столицей, однако большинство стран мира не признают этот статус. Этот вопрос является одним из главных противоречий израильско-палестинского конфликта. Отношения между сторонами в очередной раз обострились после того, как в мае США перенесли свое посольство из Тель-Авива, признав столицей Иерусалим. Вслед за Соединенными Штатами на этот шаг решилась Гватемала. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еще шесть стран всерьез рассматривают такую возможность. Однако о каких именно государствах идет речь, не сообщалось.
Россия готова перенести свое посольство в Иерусалим только после окончательного урегулирования вопроса о статусе города.
Комментарии2
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alefi 13 сентября 2018 | 13:09
МОЛОДЦЫ ЧЕХИ!
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А путину какие ещё вопросы не понятны?
mews Михаил Степанцов 13 сентября 2018 | 13:44
alefi, не знаю как Путину, а мне непонятно, почему чехи, решившие положить на резолюцию СБ ООН - молодцы.