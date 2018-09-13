Власти Чешской республики готовы перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим

Таким образом Чехия станет одним из немногих государств, признающих город столицей Иерусалима.

Перенос посольства должен пройти в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства в Иерусалиме в следующем месяце, затем в город переместят представительства ряда чешских государственных учреждений, рассказал президент страны Милош Земан. Его слова передает израильский телеканал i24News. Решение, по его информации, было одобрено премьер-министром, спикером парламента и главами МИДа и Минобороны Чехии.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, однако большинство стран мира не признают этот статус. Этот вопрос является одним из главных противоречий израильско-палестинского конфликта. Отношения между сторонами в очередной раз обострились после того, как в мае США перенесли свое посольство из Тель-Авива, признав столицей Иерусалим. Вслед за Соединенными Штатами на этот шаг решилась Гватемала. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еще шесть стран всерьез рассматривают такую возможность. Однако о каких именно государствах идет речь, не сообщалось.

Россия готова перенести свое посольство в Иерусалим только после окончательного урегулирования вопроса о статусе города.